Sebas Moyano: "Perdimos dos puntos"

Sensaciones del partido contra el Racing

"Fue un partido bonito, con ocasiones. Tuvimos bastantes para conseguir los tres puntos, pero ellos son un equipo muy bueno arriba, hacen las cosas bien. Fue un partido de tú a tú, cualquiera se podía haber llevado la victoria".

¿Estuvo mejor el equipo en la segunda parte?

"Sí. Tuvimos ocasiones claras. Es una pena traerse un punto porque pudimos haber conseguido los tres. Hay que sacar el lado positivo. Es un buen equipo. A centrarnos en el Elche".

¿Cómo viviste la jugada polémica del VAR?

"Ahí no podemos hacer nada. En el campo te extraña, porque es una decisión que perjudica. No nos incumbe porque no podemos hacer nada contra ello".

¿Qué falta para dar ese paso importante en una jornada?

"Ayer se dieron resultados que nos podían llevar ahí arriba. Lo teníamos en la mano, el partido fue muy bueno, tuvimos ocasiones para traernos los tres puntos. Hay que meterlas y eso nos hubiera dado los tres puntos".

¿Cómo estás en lo personal?

"Cómodo, muy agradecido. Siento el calor de la plantilla y del cuerpo técnico. Estoy aquí para sumar. Espero que el momento se alargue tanto en lo colectivo como en lo personal".

¿Qué sensación os deja la acción del primer gol del Racing?

"No me había pasado nunca, es extraño. En el momento no lo aprecias porque estás centrado en la jugada. Son acciones en las que no podemos hacer nada. Nos tenemos que dedicar a lo nuestro".

¿Cómo se afronta el partido ante el Elche? ¿Parece que estos rivales le vienen bien al Oviedo?

"Es un recién descendido, un equipo muy bueno, pero estamos muy ilusionados con este partido, el último con nuestra gente antes del parón".

El equipo no baja el nivel pese a las bajas...

"Llevamos semanas con bastantes bajas, era un partido difícil. Nos reponemos a todo y el que salga lo va a hacer bien. A la vista está que estamos cosechando buenos resultados".

¿Te había pasado alguna vez vivir con tantas bajas? ¿Eso exige mucho a la plantilla?

"Nunca había vivido esto. Somos un equipo competitivo y una plantilla muy unida. Cada partido vamos al cien. Hay que estar preparado, la plantilla está para eso. Y eso es bueno, ser un equipo competitivo".

¿El equipo perdió dos puntos?

"Tuvimos ocasiones para hacer el 1-3 y el partido habría cambiado muchísimo. Con el 2-2 también tuvimos ocasiones. El equipo está contento. Hicimos muy buen partido. Perdimos dos puntos".

¿Cuándo el partido es un intercambio de golpes, el Oviedo no sale beneficiado?

"Cuando te expones, para bien o para mal, puede pasar tanto a favor como en contra. Tenemos clara nuestra idea y nuestro objetivo".