Rubén Albés abre la puerta a renovar por el Sporting: "Tengo la sensación de que vamos por la misma línea"

Córdoba. "Queremos dar pasos adelante en el juego. Hay que ser críticos con lo que podemos hacer mejor, pero si ser destructivos con lo que hacemos bien. Hay que dar pasos al frente para conseguir victorias".

Partido que espera. "Están en una dinámica muy positiva. Son capaces de correr mucho, de someterte. Nosotros también somos capaces de generar un volumen alto de ocasiones.

El Eldense recorta puntos. "Hay que ganar cuanto antes. Y para eso hay que fortalecerse como equipo y hay que dar un paso al frente en otros aspectos que no lo estamos dando. No estamos siendo capaces de derrotar a rivales y por eso tenemos que hacer cosas mejores. No suelo ver clasificaciones ni ver números, pero sí me ocupo de afrontar el partido con las mayores garantías".

Prevención de lesiones. "Tiene que haber mucha comunicación con el cuerpo médico y analizar las cosas para que no se vuelva a repetir. Lo de Cote estará entre tres o cuatro semanas de baja, pero no tiene nada que ver con las recaídas que se produjeron en su momento, como en los casos de Gaspar o Juan Otero".

Curbelo y Otero. "Son casos diferentes. Curbelo podría iniciar, pero no sé si jugar 90 minutos. Otero ha entrenado muy bien esta semana. Estaba justo para la semana pasada, pero mejor ahora".

Bajas en el centro del campo. "No nos ha condicionado mucho. Nacho Méndez ha hecho de jugador del Córdoba en ejercicios esta semana. Tenemos tres jugadores disponibles en esa zona".

Descenso. "Entiendo que sea realista pensar en la situación de puntos. Poner el foco en la clasificación no me suma como entrenador. Lo que me suma es poner el trabajo en ganar que es lo que depende de nosotros. Cuando termine la temporada los puntos van a ser los de siempre o parecidos por arriba y por abajo. Entiendo que se genere debate, pero yo miro a Córdoba, no a la clasificación. Cada semana miramos a un sitio u otro en función de los puntos. Soy de ver el vaso medio lleno y no medio vacío".

¿Aspectos de mejora del equipo? "Hay muchos aspectos de mejora, no solo la puntería. Los inicios de primera y segunda parte también deben mejorar, por ejemplo. Las mejoras vienen desde la confianza de lo que hacemos bien, pero también en la consciencia de que debemos mejorar porque hay que ganar".

Asaltar El Arcángel. "Nuestro aliciente es el nuestro, el de ganar. Nos merecemos ganar un partido".

Análisis de que no haya canteranos que se hayan asentado esta temporada en el primer equipo. "Discrepo porque Pablo García, Queipo o Nacho Martín han tenido más minutos que nunca. Es un paso adelante que esos jugadores estén jugando más. Son proyectos de jugadores que ahora son realidades. Si hablamos de jugadores que empezaron en dinámica de filial y han sumado minutos han sido pocos. Kembo y Mbemba han tenido convocatorias y Oyón ha jugado poco".

Mejora del Córdoba que llega del fútbol no profesional. "Han hecho muy bien las cosas. Son un equipo revelación y tiene mérito porque la competitividad de la liga es muy grande. Para Iván Ania es más fácil cuando el club confía en ti y te dan un largo o medio plazo".

Merecer más puntos. "No creo en la suerte, pero sí creo en los golpes de suerte. Hay partidos que eres capaz de ganarlo sin hacer demasiados méritos y no hemos tenido todavía ese tipo de partido".

Renovación de Iván Ania y rendimiento del Córdoba. "No soy el importante aquí con respecto al rendimiento del equipo. No es que el Códroba gane porque Iván Ania esté renovado. Yo no soy el importante. Lo importante es pensar como equipo y no como individuos como particular. Si un jugador o un entrenador renueva no va a ser la solución".

Grietas del Córdoba. "Todos los equipos tienen grietas, pero tratamos de disimularlas lo antes posible. Creo que Dotor está de acuerdo".

Club y entrenador en la misma línea. "Sí, tengo esa sensación. Para mí entrenar al Sporting es entrenar a un grande del fútbol español. Hay una responsabilidad muy grande de entrenar al club. Necesitamos un proyecto fuerte para llevar a cabo esa responsabilidad".

Centro del campo en Córdoba. "Con dos mediocentros tienes menos fortaleza por dentro, pero más fortalezas por fuera. También se puede jugar con un 'diez', un segundo delantero. Es otra opción que manejamos".

Nacho Martín. "Es un jugador que me gusta como jugador de fútbol, pero que tiene margen de mejora. Mañana va a ser titular y creo que está creciendo en lo futbolístico. Además, mentalmente es muy estable. Es muy regular en su rendimiento y además va dando pasos y mejorando".

Nico Serrano. "Está en su mejor momento desde que llegó. Hizo una primera parte espectacular contra el Racing en la que solo le faltó el gol. Está más rápido, se entiende mejor con los compañeros. Está pasando un proceso de adaptación".

¿Es importante para el futuro del Sporting contar con Dubasín? "Sí. No tengo ninguna duda".