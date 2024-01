Roque Mesa lo tiene claro: "No tengo ninguna duda de que el Sporting peleará el ascenso a Primera"

El Sporting sigue trabajando de cara al choque del domingo (16:15 horas) en El Molinón frente al Huesca. Será el estreno en la segundas vuelta de LaLiga Hypermotion para los rojiblancos, que encaran 2024 a solo dos puntos del ascenso directo, en tercera posición.

Entrenamiento y rueda de prensa de Roque Mesa

El conjunto rojiblanco ha completado una nueva sesión en Mareo antes de la jornada de descanso de este jueves. Sin Pablo Insua, que apunta a ser baja contra el Huesca. Tampoco han estado Jeraldino ni Zarfino.

Al término de la sesión, Roque Mesa ha comparecido ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Mareo.

Parón navideño. “Muchas ganas. Después de las vacaciones se hace largo no competir. Cuando empiezas a entrenar quieres volver a competir y a jugar. Queremos conseguir los tres puntos como sea y comenzar con la misma dinámica con la que empezó el año. ¿Titular? Soy un candidato más”

Nota al rendimiento. “Las notas os corresponden a vosotros. He venido a un club grande, un club con historia. Un club con una presión de ascender. Mi reto no es solo aportar dentro del grupo sino ascender a Primera División. Creo que el equipo a nivel grupal. Muy contento, muy feliz y con ganas de conseguir el ascenso”

Audios del VAR. “Me dan igual. Creía que el VAR iba a ayudar y pienso que no lo está haciendo. Me da igual lo que digan los árbitros o no”

Pérdida de minutos. “Esto es un equipo. Cuando llegué vine sin pretemporada y el míster confió en mí desde un principio. Luego la temporada va marcando y el míster decide optar por otros jugadores. Me ha tocado esperar en estos últimos partidos, pero lo afronto siempre respetando al cuerpo técnico y a mis compañeros. Intento ayudar desde fuera. No creo que sea demérito mío”

Objetivo del ascenso. “Uno espera como avanzan las jornadas, pero después de ver la primera vuelta no tengo duda ninguna de que este equipo va a pelear por ascender a Primera División. Sin desmerecer a nadie en la categoría, sinceramente veo al Sporting como el mejor equipo. Invito a todo el mundo a apoyar al equipo porque creo que va a ser un año muy bonito”

Jonathan Viera. “Se lo he dicho, que aquí es bienvenido. Se lo dije públicamente. Ojalá pudiera estar aquí. Gana partidos, ojalá un Viera en el Sporting. Hago mi trabajo por fuera que

Falta de gol o defensa. “Yo al equipo no lo veo con falta de gol. Quizá no esté marcando los goles Djuka o Juan Otero. Es un debate que está más fuera que dentro. Lo importante es que se generen ocasiones y cualquiera puede hacer gol. A nivel defensivo es fundamental no encajar, eso sí. Todos lo estamos haciendo bien, no solo los defensas. Es un equilibrio: defensa y ataque”

Futuro. “Mucha gente me lo pregunta pero no me preocupa, sinceramente. Estoy contento y feliz en el Sporting. Quiero conseguir el objetivo del ascenso, sinceramente. Subir a Primera es un paso adelante para todos. A nivel individual lo que tenga en mi contrato no es importante. Soy feliz a día de hoy y no me preocupa mi futuro

Jóvenes con pocos minutos. “Lo he hablado con ellos y es entendible. Todos queremos jugar. Son chavales extraordinarios, hay que cuidarlos. Es tremendo tener a gente de casa así. Trabajan, no se quejan. Van al mil por mil. Muchas veces es dificil gestionar eso. El entorno no te ayuda, el representante, la familia… Esas cosas no ayudan, todos quieren jugar. Cada uno sabe su situación personal y lo que quiere. Yo les invito a tener paciencia, que las temporadas son muy largas. Hay lesiones y hay oportunidades. El año puefe ser muy bonito para todos. Ojalá podamos abrazarnos todos porque hemos conseguido el objetivo”