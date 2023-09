Roque Mesa: "Por mi parte, vamos a intentar el ascenso"

Roque Mesa ya luce como jugador del Sporting. La gran apuesta de mercado del conjunto rojiblanco ha sido presentada este miércoles y ha mandado un discurso ambicioso. Ha hablado de pelear el ascenso, se ve para "dos minutos" en el derbi y ha destacado la importancia de Ramírez a la hora de fichar por el conjunto rojiblanco.

"No esperaba mi llegada aquí al principio. Cuando van pasando los días y hay opciones de ir a un sitio o a otro y hablaba con mi mujer y le decía que uno de los equipos a los que me gustaría ir por cómo se vive el fútbol era venir al Sporting. Lo decía como anécdota. No sabía que había la posibilidad y al final a través de una conversación directamente con el míster me lo propone. Ahí empezó todo. Le dije que lo veríamos, que me gustaba la idea, la ciudad, cómo se respira el fútbol".

Importancia de Ramírez

"Mi llegada viene un poco por una conversación con el míster directamente. Sin nada de fútbol. Luego me propone ser una posibilidad para venir. No lo esperaba y cuando me lo comentó lo hablé con mi familia y vimos que podía ser una opción real. Desde un primer momento dije que me gustaría estar aquí".

¿Te ves para el derbi?

"He estado entrenando con un preparador físico. Tengo una base. Estoy para un par de minutos en Oviedo".

¿Qué ha pasado en Valladolid?

"No es que me dejaran libre. Yo acababa contrato y hay veces que los ciclos se acaban. Estuve tres años y fui muy feliz. El cariño que me dieron siempre fue muy bueno. El ciclo acaba y empieza otro nuevo".

¿Qué puede aportar? ¿Qué objetivos personales se marca?

"Vengo a un equipo que está creciendo mucho. Que intenta implantar un modelo de juego. Me dijeron desde un principio a lo que venía. Mi forma de ver el fútbol es de ser un equipo con mucha personalidad, de querer la pelota. El míster sabe lo que puedo dar. A lo que me ponga a tono sabe que le puedo aportar esa personalidad de querer la pelota y tenerla".

¿Dónde encajas mejor para explotar esas virtudes?

"Quizás donde más cómodo me siento es en el doble pivote o como mediocentro más posicional. Pero con el tiempo te vas adaptando. También he jugado de interior. Puestos a elegir me gusta más jugar de mediocentro posicional, intentar sacar la pelota y llevar la pelota a la parte de alante".

Ya sabes lo que es ascender en Primera, ¿dónde están los básicos para conseguirlo?

"Ascender es muy complicado. Hay gran parte de tener buen grupo durante todo el año, de tener jugadores diferenciales también. Ascender es bastante complicado. En mis dos últimos ascensos éramos grupos que ya veníamos formado. Son claves para poder ascender. Veo que están continuando con ese grupo, que sale gente de la cantera con continuidad. En Segunda todo puede pasar. Ojalá podamos vivir un año peleando por el ascenso. Si estoy en un equipo para intentar ascender, por mi parte vamos a intentarlo. Y a ver donde estamos en mayo. No se asciende ni en octubre ni en noviembre. Con el Valladolid ascendimos en el último momento".

¿Te conocías con Ramírez? ¿Cómo ha sido esa relación?

"Lo conocía de Las Palmas, yo estaba en el primer equipo y él en la cantera. Teníamos relación, pero él se va y perdimos el contacto. Hace dos años me quiere llevar a Brasil, pero decido quedarme aquí. Y ahora se ha dado la ocasión de que esté aquí. Darle las gracias a él también".

¿Qué te ha animado a venir al Sporting?

"El fútbol que se vive aquí. Se respira fútbol. El último año que vine con el Valladolid se olía fútbol. La ciudad huele a fútbol. Sé que me exigirán al máximo y que cuando no haya noches buenas me meterán, pero lo acepto con responsabilidad".

Has vivido más derbis. El canario y el de Sevilla... ¿Qué hay que tener en un derbi?

"Ganarlo. No hay otra. Da igual como juegues. A la gente le dará igual como se juegue. Lo único que quieres es ganar. He vivido los dos derbis y la ciudad se vuelca entera. Lo único que quieren es que su equipo gane. Da igual cómo".