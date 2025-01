Todo lo que rodeó el lío a la llegada al campo en el derbi asturiano: el dispositivo, las versiones y los testimonios

La semana previa vino con una calma casi inapropiada, aunque deseada, en el entorno de un derbi asturiano. El partido y los días después están trayendo todo lo contrario. El lío en los aledaños del Carlos Tartiere que tuvo a miles de aficionados azules retenidos por el dispositivo de seguridad está trayendo cola. En el momento del caos, los aficionados atrapados dirigieron sus cánticos de protesta contra Delegación de Gobierno y contra Adriana Lastra. Y a partir de ahí, la sucesión de los hechos ha ido trayendo reacciones en cadena.

La primera ha sido la propia Delegada de Gobierno el mismo sábado tras el partido con un mensaje en redes sociales responsabilizando al Sporting: "La responsabilidad del retraso no ha sido del dispositivo de seguridad, ha sido del incumplimiento del horario acordado. En este caso, el equipo visitante accedió al estadio con 25 minutos de retraso. Ese ha sido el problema". El club rojiblanco reconoce un retraso de diez minutos. Y el Oviedo, que se ha pronunciado este lunes, zanja diciendo que en lo que respecta a su responsabilidad se cumplió con lo estipulado en el dispositivo, un dispositivo que la Policía sobre la marcha modificó dos veces, dice el club azul, por el retraso del conjunto rojiblanco.

La situación dejó a miles de aficionados atrapados durante una hora en las escaleras de bajada al Tartiere y en la zona de Alejandro Casona sin poder avanzar hacia sus puertas de acceso. El Real Oviedo, en una comparecencia este lunes de su presidente, Martín Peláez, y de su directora de Comunicación, Laura González Manjoya, ha destacado que pese al embotellamiento tras el cordón policial, los accesos se hicieron con rapidez y premura por todas las puertas del campo, excepto por las del Fondo Sur, donde se formó alguna cola debido a que la gente consiguió llegar a esas puertas tras salir del embotellamiento con menos de media hora de margen para el arranque del partido. Martín Peláez pidió perdón a los afectados y destacó que el Oviedo cumplió con todo lo que tenía que hacer: “Hay cosas que no dependen de nosotros. El dispositivo no depende de nosotros. Por nuestra parte, cumplimos en todo lo que se nos pidió. Llegamos hasta donde podemos llegar. Hicimos todo lo posible por evitar a nuestros abonados para evitar los retrasos y malos momentos. Le ofrecemos esa disculpa a la afición aunque los protocolos no dependen de nosotros”. Martín Peláez no ha querido valorar el retraso del Sporting al que alude la delegada de Gobierno, un retraso que el Sporting asume en diez minutos.

LaLiga Una imagen del partido entre el Real Oviedo y el Sporting

El Oviedo pide disculpas a los aficionados perjudicados, aunque aclara que no fue por su responsabilidad, el Sporting reconoce un retraso de diez minutos en su llegada al campo y Delegación de Gobierno distribuye culpas. Y emplaza a los clubes a una reunión el próximo viernes para analizar el dispositivo. Dos días después, sigue coleando el derbi asturiano.

testimonios de afectados

Entre los aficionados afectados, estaba César, que es abonado azul: “Llegué sobre las 20:10 y me encontré un tumulto muy grande. Primero pensé que había mucho barullo y que estaban esperando para entrar. Me escabullí por donde pude y me encontré de bruces con el cordón policial. Me dijo un policía que todavía no podíamos pasar. Estuvimos allí hasta las 20:30. La gente se empezó a calentar... No es de recibo. Imagínate que alguien pierde los nervios o que alguien necesita asistencia médica”. En una situación parecida estaba Cristian: “Estás una hora antes esperando para poder bajar las escaleras y el dispositivo te lo impide. En nuestro caso tuvimos suerte, por nuestras puertas no había colas. Pero estuvimos media hora esperando para pasar con el peligro de avalancha, con gente mayor, con niños...”.