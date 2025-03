Ricardo Rosety respalda en COPE la continuidad de Rubén Albés en el Sporting: "Le renovaría si le escuchan y le hacen caso"

El periodista gijonés Ricardo Rosety, presentador de Directo Gol, se pasó por los micrófonos de Deportes COPE Asturias para dar su opinión sobre el momento del Sporting de Gijón.

En cuanto a los objetivos, descarta cualquier posibilidad de playoff a falta de doce jornadas para el final y apunta a la calidad de la plantilla. "Hace bastante tiempo que no pienso en el playoff de ascenso. Desde hace mucho tiempo el Sporting no tiene opciones. Una cosa es mantener la llama de ilusión y la otra la realidad. El Sporting no tiene plantilla para estar entre los seis primeros. El año pasado tampoco, pero compitió bien. Este año ni plantilla ni competir".

Descarta el playoff, pero tampoco ve al Sporting metiéndose en problemas en este sprint final de temporada. "El Eldense puede meter en algún susto, pero tampoco veo que en dos meses el Sporting no sume diez puntos más para llegar al objetivo. Me sorprendería ver al equipo luchando por evitar el descenso".

En cuanto a la diferencia entre esta temporada, con Rubén Albés al mando, y la pasada con Miguel Ángel Ramírez, que terminó con los rojiblancos jugando el playoff, Rosety ve distancia entre plantillas "Defensivamente es un equipo peor. A este equipo le hace falta un central como el comer. En el centro del campo también ha bajado el nivel y sigue faltando un delantero que meta goles".

LA GESTIÓN DE ORLEGI Y EL FUTURO DE ALBÉS

El principal señalado por la afición en esta temporada decepcionante del Sporting es el Grupo Orlegi. "La familia Fernández tenía muchos críticos y todos pensaban que el siguiente en llegar lo haría mejor, pero esa ilusión dura un tiempo y mantenerla depende de la gestión. La sensación es que llegaba un grupo poderoso para pelear por el ascenso, pero el Sporting no está luchando por el ascenso".

Tiene claro que la responsabilidad de la mala temporada rojiblanca está en la confección de la plantilla y no en el entrenador. "Me llama la atención que la crítica recae sobre el entrenador, pero ha quedado claro que el problema está en la confección de la plantilla. Lanzo una pregunta: ¿Se le ha dado a Rubén Albés la plantilla que ha pedido? Yo le renovaría si le escuchan y le hacen caso".