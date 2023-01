Ricardo Rosety en #DCA: "Orlegi lleva un tiempo y se van a empezar a calibrar sus decisiones"

Desde Palma, antes del Mallorca - Celta que retransmitirá en GOL, Ricardo Rosety atiende la llamada de Deportes COPE Asturias para hablar de la actualidad del Sporting en una semana muy intensa con la destitución de Abelardo, la llegada de Miguel Ángel Ramírez o la eliminación en Copa del Rey ante el Valencia.

¿Qué te parece la destitución de Abelardo?

"No entro en si era o no merecida. Todos, hasta el propio Pitu, sabían que el equipo merecía más puntos de los que tenía. Lo que no me han gustado son las formas. En primer lugar porque un club como el Sporting, en el que presumimos de su historia, no puede despedir a una leyenda como jugador y entrenador. Si no te gusta, tienes que llegar a un acuerdo con él. La palabra 'despido' o 'cese' no se puede dar nunca con Abelardo. Sabemos o intuimos que ni al Grupo Orlegi le gustaba Abelardo ni, últimamente, el Pitu parecía de acuerdo con el club. Hay que buscar otras formas, otro 'timing'. Lo de despedirle en el desayuno vestido para entrenar no es que no pueda hacerlo el Sporting, es que no puede hacerlo ningún club con ningún entrenador. Estos detalles los tienes que cuidar el Sporting. Si los clubes que presumen de imagen no cuidan estos detalles, no sé qué va a ser lo próximo. Si lo único que prima son los resultados por encima de los detalles tendremos un problema porque el Sporting a nivel de resultados ha sido un desastre en los últimos años".

Ahora llega Miguel Ángel Ramírez. ¿Cómo valoras su llegada?

"Es un entrenador desconocido porque no le hemos visto en el fútbol profesional en España. Se ha formado en Aspire y ha triunfado en Ecuador. Sin experiencia como futbolista, hay que valorar su formación y que no tiene problema en mirar a la cantera, como hizo en Independiente del Valle. Triunfó en Ecuador hasta el punto de que la selección de Ecuador, que cambió de entrenador tras el Mundial, le tenía como primera opción para el banquillo. Suena bonito, pero esto tiene que formar una estructura en la que el Sporting tenga a Mareo como base. Con Ramírez tomé un café en Doha, en el Mundial, pero no le puedo valorar previamente. Hay que darle tiempo y ver cómo se muestra. Hay que ver si es flexible, si se adapta o va a aplicar su método. Lo de la Copa no fue para ser optimistas, pero creo que seríamos injustos si con un día de entrenamiento y ante todo un Valencia le juzgáramos y le criticáramos. Lo que me preocupa es la imagen de los futbolistas el primer día de un nuevo entrenador. Si el primer día, los futbolistas muestran esto, tenemos un problema gordo".

¿Playoff o permanencia?

"A la permanencia. El Sporting nunca ha dado imagen de mirar hacia arriba. Me parece bien que Orlegi quiera vender ese discurso, pero nosotros tenemos que atender a las señales que nos ha dejado el Sproting durante toda la temporada. Las señales del equipo no nos muestran que se pueda mirar hacia arriba. Creo que la temporada, debería encauzarse para terminar tranquilos. Orlegi lleva ya un tiempo, aunque no mucho, y vamos a empezar a calibrar sus decisiones. El Sporting tiene un presidente inexperto, su experiencia (Grupo Orlegi) está en México que no es una liga de primer nivel y la dirección deportiva tampoco tiene ninguna experiencia para ser optimistas. Es más, el director deportivo (Gerardo García) viene del mundo de la representación. En el Sporting esto se repite mucho y no me gusta, no entiendo que un club como el Sporting no pueda encontrar un director deportivo fuera del mundo de la representación. El último fue Miguel Torrecilla. Está bien que Orlegi mire al playoff, pero el resto tenemos que mirar a las señales que nos deja el equipo y, de momento, yo no he visto ninguna".