La receta triunfal de Carreño "Siempre curra, siempre corre y siempre cumple. Aprovecha sus oportunidades"

Pablo Carreño se llevó el Masters 1000 de Montreal, adjudicándose así su primer torneo de esta categoría. Un hito para el tenista asturiano, que además asciende al número 14 del ranking mundial y que carga pilas antes del US Open. La voz del tenis en COPE, Ángel García analiza en Deportes COPE Asturias lo que supone este éxito.

Después de haber conseguido ya un ATP 500, semifinales de Grand Slam, medalla olímpica... un Masters 1000 era el broche que le faltaba a un Carreño, que Ángel García define de la siguiente manera: "Siempre le aplico las 'tres Cs'. Siempre curra, siempre corre y siempre cumple. Carreño siempre aprovecha sus oportunidades. Dos semifinales en Nueva York, bronce olímpico... Aquí decían que no estaba Nadal o Djokovic... Ganó a tres Top 15. Es un tenista en el que siempre se puede confiar y que está amasando un gran palmarés".

No obstante, de cara al Us Open, pensar en un título todavía mayor en la época de Nadal o Djokovic, parece complicado: "En esta época es prácticamente imposible. Creo que no lo puede ganar, pero tampoco es imposible. El sorteo es muy importante. Creo que no tiene tenis suficiente, y él lo sabe, para ganar tres partidos de altísimo nivel seguido, pero tiene el tenis suficiente para ganar cualquier partido. Es capaz de ganar a cualquiera. Pero si el cuadro es normal, son muchos tenistas gordos y eso sí lo veo difícil. No lo descartaría pero no es favorito ni mucho menos".

Nick Kyrgios ha vuelto a hablar sobre Carreño tras este triunfo, en una comparación que también analizó Ángel García: "Carreño tiene un título de Masters 1000 por ninguno de Kyrgios, dos semifinales de Grand Slam por una de Kyrgios, una medalla olímpica, ha estado en el Top 10 y Kyrgios no... Un tenista que no tiene ni la calidad ni el talento de Kyrgios le ha ganado en todo. Hace honor a su talento y a su trabajo".