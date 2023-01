Raúl Moro: "En la izquierda es donde mejor me siento"

Raúl Moro ya lleva dos sesiones con sus compañeros en el Real Oviedo y este jueves ha sido presentado por Roberto Suárez en el Carlos Tartiere. El jugador catalán llega a préstamo por la Lazio y en condiciones de estar disponible desde el primer momento.

La posibilidad de volver a España era algo que Moro ya barajaba en los últimos meses y al final se acaba dando en el conjunto azul: "En verano ya insistí a mis agentes en venir a España y escuché el nombre del Oviedo. Este mercado me dijo mi representante que estaba la opción y dije que para adelante y aquí estoy".

En cuanto a su nuevo club, lo conocía como conocedor del fútbol español, igual que la categoría: "Seguía tanto la Primera como la Segunda. Tengo muchos amigos que juegan aquí. Es un fútbol diferente al italiano, más técnico. Conozco bien el fútbol español. Conocía al Real Oviedo, siempre he seguido el fútbol español desde pequeño. Me puedo adaptar bien. De momento con los compañeros, fantástico".

Cervera demandaba alternativas ofensivas, y Moro lo es: "Todavía no he hablado con él. Creo que puedo aportar velocidad, ambición y uno contra uno. En cierta parte te da más responsabilidad al venir a un club nuevo. Sé que las características que pedía son las mías. Si me sale el juego que llevo dentro, creo que todos vamos a estar muy contentos".

Dentro de ese frente ofensivo, deja claro su posición ideal: "Jugando es donde me encuentro bien, pero en la izquierda es donde me siento mejor". En cuanto a sus metas: "Intentar jugar lo máximo posible y aportar ya sea con goles o asistencias. Tener continuidad". Lo que sí confirma es que está disponible ya para Cervera: "Me encuentro bien. Tendrá que decidirlo el míster, pero estoy con ganas de entrar y ayudar al máximo posible".