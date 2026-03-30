Logroño acoge una espectacular maqueta ferroviaria de 75 metros que recorre la historia del tren en España

El Centro de la Cultura del Rioja (CCR) acoge hasta el próximo domingo, 5 de abril, una espectacular maqueta ferroviaria que ocupa todo su Ágora. La instalación, con 75 metros de recorrido, ofrece a los visitantes la oportunidad de observar de cerca el funcionamiento del mundo ferroviario en una obra desarrollada a escala H0, 87 veces más pequeña que la realidad.

La elaboración de esta gran maqueta ha sido coordinada por la Asociación de Amigos del Ferrocarril de La Rioja y ha contado con la participación de 15 maquetistas de toda España. Todos ellos, miembros del Club Ibérico de Módulos H0, han aportado sus propias piezas para dar vida a esta obra conjunta.

Un viaje por la historia ferroviaria

Entre las detalladas reproducciones que componen la maqueta destacan varias estaciones históricas. Los visitantes podrán admirar la estación de Orduña (Vizcaya), la emblemática estación de Haro, la antigua estación de Logroño, derribada en 2010, y la de Cenicero.

La complejidad de la instalación requiere un notable trabajo en equipo, como señala Félix Pérez Vidarte, presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de La Rioja, "nos ayudamos unos a otros. La estación de Orduña, por ejemplo, necesita de tres personas para funcionar". Esta coordinación es clave para operar los módulos más elaborados.

Circulaciones temáticas y horarios reales

La maqueta recrea la circulación ferroviaria con horarios que simulan los reales, donde cada tren sale a una hora programada y debe llegar a su destino con precisión. Durante el domingo 29 y el lunes 30 de marzo, circularán trenes internacionales de distintas épocas, procedentes de Francia, Alemania o Austria.

A partir del martes, los trenes españoles serán los protagonistas. El martes 31 y el miércoles 1 de abril se dedicarán a las composiciones de 1940 a 1990. El jueves 2 será el turno de la década de los noventa, mientras que desde el viernes 3 hasta el domingo 5 de abril circularán los trenes más modernos, del 2005 a la actualidad.

Maqueta tren

Entrada gratuita y conferencia

La entrada a la exposición es gratuita y el horario de apertura es de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. Los visitantes podrán recorrer el espacio y observar el funcionamiento de los distintos módulos, operados por los propios maquetistas. El último día, domingo 5 de abril, la muestra cerrará a las 14:00 horas.

Como complemento, el martes 7 de abril a las 19:00 horas tendrá lugar la conferencia 'Ferrocarril, vino y La Rioja'. Será impartida por José Miguel Delgado Idarreta, Profesor Honorífico de Historia Contemporánea de la Universidad de La Rioja, quien analizará el impacto del tren en la expansión del vino Rioja. Las entradas son gratuitas y se pueden conseguir en la web del centro.