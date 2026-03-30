Quirónsalud Huelva refuerza la atención a la mujer con una nueva consulta de suelo pélvico

El suelo pélvico es el conjunto de músculos, ligamentos y tejidos que cierran la parte inferior de la cavidad abdominal y tienen una función clave en el soporte de los órganos pélvicos, como la vejiga, el útero y el recto. Además, interviene en funciones esenciales como la continencia urinaria y fecal, el soporte del embarazo, la estabilidad y equilibrio pélvico-lumbar y la función sexual.

El Hospital Quirónsalud Huelva , de la mano de Marcos Lutteral , especialista en ginecología ha puesto en marcha una nueva consulta médica dirigida a la mujer y al diagnóstico y tratamiento de patologías del suelo pélvico. Según nos explica el especialista son varias las causas más frecuentes que pueden dañarlo:

Embarazo y parto: especialmente los vaginales, pueden ejercer una gran presión sobre estos músculos y dañarlos.

Envejecimiento y cambios hormonales: la menopausia provoca una reducción en la producción de estrógenos, afectando la tonicidad muscular.

Sobrepeso y obesidad: el exceso de peso ejerce presión sobre la zona pélvica.

Esfuerzos repetitivos: levantar peso de manera incorrecta o sufrir estreñimiento crónico puede afectar su funcionalidad.

Tos crónica: enfermedades respiratorias pueden generar presión constante en el suelo pélvico.

Cirugías pélvicas o traumatismos: pueden alterar la estructura y función de estos músculos.

‘Estas patologías repercuten negativamente sobre la calidad de vida de la mujer por ello, es importante trabajar de manera preventiva la conservación del suelo pélvico para que, en caso de daño, la detección y recuperación sea temprana’ resalta el especialista.

En la nueva consulta, que se inicia el próximo 9 de abril en la primera planta del Hospital Quirónsalud Huelva se lleva a cabo un proceso diagnóstico basado en el conocimiento de la historia clínica de la paciente, las causas que la han llevado a pedir cita con el especialista, como son dolor pélvico, lumbar o durante las relaciones sexuales, presión en la zona pélvica o incontinencia urinaria y/o fecal, examen físico y posibilidad de realizar pruebas complementarias como ecografía y/o resonancia magnética.

Con un diagnóstico claro, el siguiente paso es iniciar el tratamiento reparador y recuperador. ‘Cada paciente es única y por tanto su patología también, lo que define un tratamiento personalizado y revisable según los avances’ recalca Lutteral. El tratamiento depende de la gravedad del daño, pero algunas opciones comunes incluyen:

Ejercicios de rehabilitación: como los ejercicios de Kegel, que ayudan a fortalecer los músculos. Ejercicios hipopresivos.

Fisioterapia pélvica: con técnicas de biofeedback y electroestimulación.

Dispositivos médicos: como pesarios para mejorar la estabilidad de los órganos pélvicos.

Cirugía: en casos más severos, como los prolapsos avanzados.

Cambios en el estilo de vida: perder peso, mejorar la postura y evitar esfuerzos excesivos pueden ayudar.

La recuperación puede ser total o parcial, dependiendo de la lesión y el tratamiento aplicado. Muchas mujeres mejoran significativamente con rehabilitación y cambios en el estilo de vida, mientras que en casos más severos puede requerirse intervención quirúrgica.

Quirónsalud en Andalucía

El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 17 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.