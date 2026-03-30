El Atlético Guardés sigue haciendo historia y vuelve a una semifinal europea

La épica volvió a ser fiel compañera de viaje del Mecalia Atlético Guardés. En una eliminatoria de octavos de final tremendamente igualada, el conjunto gallego pudo superar al Elche gracias a un gol anotado sobre la bocina para poner un empate que, sumado al resultado de la ida, certificó el pase el Guardés a las semifinales.

La EHF European Cup tendrá una finalista española. Balonmano Elche y Guardés pelearán por conseguir esa ansiada plaza. Y, desde luego, se prevén dos partidos a cara de perro entre dos equipos que bien merecerían conseguir la clasificación para la final.

Estoy muy orgullosa de todas, era una verdadera final" Ana Seabra Entrenadora del Atlético Guardés

El cuadro miñoto llega a las semifinales tras una competida ronda de cuartos contra Elche. En el partido de ida, en A Sangriña, las de Ana Seabra pudieron ganar, pero lo hicieron solo por un gol. Eso dejaba todo abierto para la vuelta. El resultado del Esperanza Lag fue de empate a veinte goles, haciendo valer la mínima ventaja cosechada en el primer partido.

El gol del empate llegó en la última jugada del partido. Una sensacional asistencia al extremo para que Jazmín Mendoza, jugadora del Atlético Guardés se la jugase a una última carta. Y acertó a hacer gol y a dar, por tanto, la clasificación a las guardesas.

ABRIL, MES CLAVE

Las semifinales ya tienen fecha. Vuelve a ser eliminatoria a doble partido. La ida se jugará en la capital de la Costa del Sol, el fin de semana del 18 y 19 de abril. La vuelta, con todo por decidir, se disputará una semana después, 25 ó 26 de abril, en el pabellón de A Sangriña.

La pequeña localidad sureña vive con emoción la posibilidad de que su equipo de referencia vuelva a disputar la final de una competición europea.