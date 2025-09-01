Raúl y Jacobo, sangre oviedista en COPE: "El día del ascenso lloramos de felicidad"

Una historia emocionante. Jacobo y Raúl. Un abuelo y un nieto unidos por la sangre, la azul del Real Oviedo. Ambos han sido protagonistas este lunes en 'La Tarde' de COPE, con Pilar García Muñiz y Javi Nieves.

Raúl Villar atiende la llamada de La Tarde desde su domicilio en Llanes. "Prefiero que me tutees, así no me haces tan viejo", le dijo a Pilar García Muñiz entre risas. Raúl relató lo que sintió cuando Santi Cazorla convirtió el penalti ante el Mirandés que abría el camino al ascenso en el Carlos Tartiere. "Fue una emoción muy grande. Pensé que nunca más vería a mi Oviedo en Primera".

LaLiga Santi Cazorla, besando el balón antes de lanzar el penalti durante el Oviedo-Mirandés

Su nieto, Jacobo, le acompaña en la entrevista y recuerda cómo comenzaron a ir juntos al estadio desde Llanes. "Él tiró de mí para ir al fútbol y ahora tiro yo de él. Lo que más me gusta es disfrutar con él, pero mi abuelo ya ha disfrutado mucho y ahora me toca a mí".

El día del ascenso fue especial para Raúl y Jacobo. El día en el que, después de tantos años, pudieron ver un ascenso de su equipo a Primera. "Estábamos un poco separados, a unos asientos de distancia. Todo lo que queríamos era celebrar. Lloramos de felicidad", explicaba Jacobo en alusión a la noche del ascenso frente al Mirandés.

EFE/ Paco Paredes El césped del Carlos Tartiere, teñido de azul, con miles de oviedistas celebrando el regreso de su equipo a Primera División

La primera vez que Raúl llevó a su nieto Jacobo al Carlos Tartiere fue en un derbi asturiano frente al Sporting. Y terminó bien para la familia Villar. "La primera vez fui a un derbi y quedé 'asustao' de los gritos de la gente. Ganó el Oviedo gracias a un penalti", cuenta Jacobo.

Echando la vista atrás, Raúl rememora los años de sufrimiento del oviedismo. Años de 'barro', fidelidad y resurrección. "Fueron tantas historias... Han sido 24 años muy difíciles y se me van yendo las cosas. Recuerdo una anécdota en la que salimos de Llanes y estaba nevando. Cuando llegamos a Oviedo suspendieron el partido. El sacrificio de ir de Llanes a Oviedo y ver el campo cubierto de nieve... Mi mujer me dijo que estaba loco y cuando llegué a casa la bronca fue doble", recuerda Raúl con una sonrisa.

EFE El autobús con los jugadores del Real Oviedo durante un momento de la celebración del ascenso

"Hemos pasado mucho. Estuvimos muy cerca de desaparecer. Cuando llegó el cambio sentimos esperanza, pero no terminábamos de subir. La eliminatoria contra el Espanyol no salió bien y este año llegó la hora. En el fútbol también cuenta la suerte. Jugamos bien, pero también tuvimos esa suerte". La confianza de Jacobo y Raúl en la permanencia del Real Oviedo en Primera es total. "Este fin de semana estuvimos en el Tartiere y fue una emoción terrible ver al equipo ganar. Faltan algunos fichajes, pero pienso que nos vamos a mantener", explican. "Los jugadores están muy verdes, no se han familiarizado con el equipo, pero yo los veo bien. El equipo no se parece en nada al equipo que subió la temporada pasada".

Cuenta Jacobo una anécdota con Santi Cazorla y la camiseta que lleva a los partidos en el Carlos Tartiere. "La tengo firmada. Encontré a Santi Cazorla por Llanes y me firmó la camiseta. Le estábamos buscando porque nos dijeron que estaba en el pueblo y me llevé la firma".