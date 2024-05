Ramírez: "El resultado de mañana puede condicionar los dos siguientes partidos"

¿Qué partido espera ante el Leganés?

"Llevan siendo un equipo muy reconocible todo el año. Intentan que pasen pocas cosas y aprovechar los errores del rival para transitar. Tienen muy buen juego a balón parado. Acumulan mucha gente para evitar transiciones. Entiendo que seguirán por la misma línea, lo llevan haciendo todo el año y no creo que cambien ahora".

¿El resultado puede condicionar los dos siguientes?



"Creo que sí, pero en cualquier caso sigue todo demasiado justo y abierto para que sea definitivo. Creo que puede condicionar, pero que cualquiera de los dos equipos le podría dar la vuelta".

¿Insua está para salir de inicio?

"Es tema vírico, ha entrenado con normalidad los dos últimos días. Su condición física es buena. Perdió algún entrenamiento y ha estado enfermo, pero veremos la evolución. A priori está recuperado y perfectamente para competir".

¿Qué tiene que mantener el equipo y qué tiene que mejorar con respecto al partido ante el Espanyol?

"Son dos rivales totalmente distintos. Juegos muy distintos, no tiene nada que ver lo que nos encontramos en Barcelona con lo que nos vamos a encontrar mañana. Son difíciles ambos en lo que hacen. Queremos ser agresivos. Sabemos que ellos podrán convivir sin balón y no les importa, a diferencia del Espanyol. Tenemos que tener en cuenta que transitan bien, que tienen muy buen juego aéreo... Tenemos que estar muy alerta y muy concentrados".

¿Campuzano también va a viajar?

"No he hablado con él todavía. Todo el año aquel que ha pedido permiso para viajar, mientras se pueda hacer siempre ha podido. Nacho Martín pidió permiso y va a ir".

¿La polémica de las entradas puede suponer un incentivo para el equipo?

Primero agradecerles a todos el esfuerzo que están haciendo por poder acompañarnos. Lo llevan haciendo desde que yo estoy aquí. Siempre ha habido representación de La Mareona independientemente de cómo haya ido el equipo. Siempre han viajado, siempre han hecho esfuerzos para poder estar presentes. Y ha habido incluso estadios que parecía que estábamos en casa. Es un aliciente y es una motivación extra. Tener a nuestra gente cerca nos va a dar el plus que vamos a necesitar. Agradecerles y nada más. Haremos todo y más para que estén orgullosos de nosotros".

¿Qué importancia le da a mantener la situación de depender de sí mismo?

"Mucha. Mucha importancia. Que no tengamos que depender de otros y que podamos hacer nuestro trabajo, es vital".

¿Has sacado la calculadora?

"No. Solo pienso en el partido de mañana y llevo toda la semana pensando en el partido de mañana. Sin ese, no hay siguiente partido. Hemos puesto mucha energía en prepararlo, en cómo poder competir. Hemos entrenado muy bien para prepararnos para mañana".

¿Si no hay victoria mañana no salen las cuentas o no hay futuro más allá?

"Para mí no existe el futuro en el fútbol. Solamente el presente. Y el presente es Leganés. No me interesa el futuro en ningún aspecto. Queremos competir mañana para poder seguir compitiendo el próximo fin de semana".

¿Haber marcado cinco goles ha sido importante para los jugadores de ataque?

"Ellos siempre tienen esa motivación extra o ese peso de no hacer los goles. Y que los puedan hacer y que los hayamos repartido es muy importante. Es una responsabilidad de todos marcarlo y que no nos lo hagan".

¿El gol ha sido importante para Nacho Méndez y Queipo?

"Es el fútbol. Podemos darle la vuelta a las situaciones muy pronto. Y siempre va a depender de nosotros. La importancia es estar centrados en lo que está en nuestra mano".