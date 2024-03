Ramírez: "Si queremos subir a Primera tenemos que demostrar que no nos tiemblan las piernas"

¿Cómo afronta el partido ante el Levante?

"Hemos hablado de la importancia de sumar fuera de casa. Ganar en casa y fuera necesitamos sumar. Necesitamos hacer muchas cosas muy bien. En Burgos hay cosas que no hicimos bien. Tenemos que mejorarlas. Y otros detalles pequeños. Los hemos hablado, los hemos practicado y los queremos tener presentes el domingo para poder competir mejor".

¿Qué ha pasado con Campuzano?

"Hay una pequeña recaída. Se ha resentido de esa rotura que tenía, por lo tanto tenemos que volver a parar y trabajar con él para recuperarle lo antes posible".

En el campo del Levante solo han ganado dos equipos y han tenido que marcar cuatro goles...

"Es un buen resumen de lo difícil que es ganar en ese campo este año. Si lo quieres hacer hay que marcar muchos goles. Lo sabemos y queremos cuidar muchos detalles durante el partido. Sabemos su potencial, que tienen gente arriba rápida y fuerte. Tenemos que ser ganadores en duelos y prepararnos para las transiciones".

¿Cómo están Rivera y Yáñez?

"Hoy ha completado Rivera el entrenamiento. Vamos a ver cómo está mañana. Se encuentra bien, evoluciona muy bien y mañana tomaremos la decisión para llevarle o no convocado. Yáñez está recuperado. Hablaremos mañana entre todos, pero ha completado una semana completa sin ninguna dificultad. Ha tenido una evolución súper positiva".

Después del partido contra el Albacete comentabas que había nerviosismo por conservar el resultado... ¿Notas que llega el final y hay más tensión?

"Después de ver el partido, más tranquilidad me daba analizándolo. Vimos que hacíamos cosas muy bien. Después del segundo gol tuvimos dos ocasiones claras para aumentar la ventaja. Son cosas normales que pasan. Christian Joel, Varane, Pablo García... Todavía no tienen muchos partidos en Segunda. Pascanu tiene muchos, pero en un club como este con esta carga... A veces sientes la presión de que parece que lo tienes y lo puedes perder. Es muy humano y emocional. Con trabajo y experiencia te ayuda a afrontarlo mejor, pero son cosas que nos van a pasar. Tenemos que dar una respuesta como equipo. ¿Queremos subir a Primera? Pues tenemos que demostrar que no nos pesan las piernas y que no nos tiemblan cuando tenemos que tomar decisiones en los últimos minutos cuando queremos ganar un partido. Lo hemos hablado y queremos dar esa respuesta cuando nos venga".

Fran Villalba hablaba y destacaba la confianza que le mostraste para que se quedara... ¿No te gusta el 4-2-3-1 o a Villalba lo ves en otra posición?

"La confianza se construye. Yo le he dado y él me ha dado. No es que no me guste. Intento, teniendo los jugadores que tengo y sus características, ver cómo podemos competir mejor. Detectamos que los puntas tenían mejor rendimiento con acompañantes en la misma línea, no solo por detrás. Y con Fran, como estamos jugando ahora, está detrás de los dos puntas. Por el centro y por fuera. Tiene libertad para desequilibrar. Nos está dando muy buenas cosas".

¿Cómo estás viendo a Cristian Joel?

"Lo estoy viendo muy bien. Muy maduro, con muchas ganas de mejorar y crecer. Y consciente de que está en un proceso de desarrollo. El portero, junto con el delantero, son las posiciones con maduración más tardía. Es difícil en el fútbol profesional ver porteros o delanteros muy jóvenes. Está creciendo mucho, tiene muy claro su objetivo. Se está asentando. Ya hemos visto una evolución muy positiva. Vamos viendo señales de su desarrollo, más aplomo, control de la situación...".

¿La situación delicada del Levante le hace más fácil para meterle mano o le hace más peligroso?

"Tiene calidad y ha habido cambios en varias posiciones significativos. Uno trata de romperse la cabeza para ver si fue algo puntual... Cuando llega un entrenador nuevo supone un empujón anímico para el grupo. Siempre es un reto complicado enfrentarte a la llegada de un nuevo entrenador".

Con tanto equipo luchando por los seis primeros puestos, ¿Cómo afecta tanta presión?

"A mí ya se me cayó el pelo... Si no se me habría caído este año. Es una situación de mucho estrés, consume mucha energía. Pero por eso nos gusta tanto. Preferimos esta presión que la que teníamos el año pasado".

Dos meses después, en esta situación, ¿Firmas el Play Off?

"Si firmo una cosa tengo que renunciar a la otra... ¿Si lo firmo, no tengo derecho a ascenso directo? Si renuncio a otras cosas mayores no lo firmo. Sigo sin firmarlo. Estamos a muy poca distancia con muchos puntos por delante. No voy a firmar absolutamente nada que nos limite en el pensamiento de lo máximo que podamos alcanzar".