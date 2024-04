Ramírez: "Ya pasamos el pico de bajo rendimiento. Vamos a ir hacia arriba"

¿Ha sido una semana tranquila?

"Hay tantas cosas cada día que no sé si hay alguna semana idílica o tranquila en el fútbol de élite. Siempre tiene sus problemas un equipo profesional. Nosotros siempre intentamos estar estables. Ha sido una buena semana, como viene siendo habitual".

Sobre el Cartagena

"Son mucho más competitivos durante más tiempo. Sólidos, generosos en el esfuerzo, compactos... Si tienen que meterse los diez en el área se meten. Suman más puntos fuera que en casa. Es un equipo que compite y no regala absolutamente nada".

¿Quieres ver al Sporting de la segunda parte de Anduva?

"Y gran parte de la primera. Empezamos muy bien y después del penalti estuvimos muy bien. Y también gran parte del partido contra el Racing. Queremos ser ese Sporting".

¿Es más peligroso enfrentarse a un equipo de abajo?

"Se están jugando muchísimo, la vida, seguir en el fútbol profesional. Y un equipo cuando está así no se deja absolutamente nada. Saben que o están a tope o no pueden. Y esa es la dificultad. Y mañana lo viviremos. Mucha paciencia y mucha atención".

Sobre Nacho Méndez

"Va con su evolución como persona y su madurez. Me lo decían en el cuerpo técnico que lo conocían y que me conocen. Y me decían que me iba a gustar mucho. Él ha querido dar un paso. Tuvimos la primera conversación en México para trazar una hoja de ruta. Entendía que tenía que ir tomando posibilidad y galones en el vestuario y en los chicos que vienen de Mareo".

¿Quiere mantener el sistema de Anduva?

"En los comportamientos en ataque y en defensa lo único que varía es la altura del carrilero en defensa. Hassan ya ha convivido ahí mucho tiempo. Lo ha hecho muchas veces".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Recuperar solidez defensiva

"No hay un factor común en los goles encajados. Sí que tenemos que tener mucha atención en el balón parado, estamos ajustando las entradas al área para que sean más escalonadas y llegar en diferentes alturas y que no esté la frontal descubierta".

¿Cómo se hace daño a un bloque tan bajo como el del Cartagena?

"Evitando juego interior innecesario y pérdidas por dentro que les ayuden a transitar. Tenemos que aprovechar profundidades y a veces serán cortas. También del juego por fuera, centros laterales, llegadas, moverles... Es la única forma ante un bloque así. Y acciones de uno contra uno".

Sobre el partido de ida

"No tanto ánimo de revancha, pero sí tenemos la mentalidad de que queremos competir mucho mejor. Y le dimos vueltas a ver la forma de que no se repita esa imagen que dimos en Cartagena".

Después de algunos pitos y runrún, ¿qué Molinón esperas?

"El aficionado es consciente de estos cuatro partidos en casa. Todo el año han sido un factor clave. Si hemos estado casi toda la temporada invictos ha sido por el aliento de la grada. La gente lo sabe. Y quieren que terminemos bien la temporada. Eso parte de nosotros primero y la gente va a responder".

¿Es partidario de dar continuidad como titular a Mario después del gol?

"Me fijo en otros muchos aspectos. No he quitado a delanteros porque no hayan hecho goles. Hay muchos aspectos del juego más allá de hacer goles. Y a partir de ahí tomo las decisiones. Intento hacer un análisis mucho más competo. Y ver cómo se comportan durante la semana".

Zarfino decía que se veía bien, ¿Cómo le ve el cuerpo técnico?

"No quiero pasar la pelota al cuerpo médico, pero hay que seguir sus orientaciones. Sobre todo por no jugar con la salud del jugador. Le estoy viendo bien y tengo ganas de que juegue. Está siendo fundamental en cada entrenamiento porque entrena a morir. Para lo que esté hasta el final, quiero que esté porque quiero que juegue".

¿Qué pálpito tienes sobre el equipo?

"Ya pasamos el pico de bajo rendimiento. Lo han pasado todos. Algunos lo repiten incluso. Estoy convencido por lo que palpo y veo al equipo para ir hacia arriba en lo que queda. Vamos a ir a más. Hay gente fresca, hemos recuperado a todo el mundo...".

¿Ha percibido algo diferente en el entorno después de ganar?

"Trato de aislarme bastante en todo. Intento no leer o no escuchar, más allá de los que tengo que escuchar. Intento evitar redes sociales. Me encuentro bastante protegido de amenazas externas".