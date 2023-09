¿Qué tal trabajar con todos disponibles? ¿Cómo afronta partido fuera de casa?

“Con muchas ganas. Hemos trabajado bien y hemos tenido una semana con mucha carga para mejorar conceptos de cosas que nos faltan fuera de casa para competir mejor. Es una muy buena noticia que tengamos a casi todos. Eso es un bendito problema”.

¿Cuánto te preocupa la falta de gol fuera?

“Lo justo y necesario. Estamos trabajando en ello. Hemos aumentado el tiempo invertido en tener más volumen ofensivo y atacar más y mejor. Y finalizar lo que llegamos. Nos hemos puesto a eso”.

¿Los conceptos que faltan fuera son en ataque?

“Hemos seguido insistiendo en nuestra organización defensiva y en lo que tenemos que tener en cuenta de cara al plan de partido contra el Huesca pero hemos intentado darle importancia y muchos minutos a conceptos ofensivos para poder atacar más y mejor".

¿Cómo lleva el equipo los cambios en el once?

“Son cambios muy puntuales. Se está manteniendo el bloque. Está habiendo uno o dos cambios y obedecen más a planes de partido y a semana de entrenamiento. Los jugadores saben que trabajo así y que normalmente un partido no tiene que ver con el siguiente. Eso incrementa el nivel de todos"

Se comprime el calendario. ¿Eres partidario de empezar ya las rotaciones en el primer partido? ¿Cómo lo organizas?

“No se trata de rotar por rotar. Ver realmente lo que necesitamos, quien lo puede hacer mejor y sabiendo las cargas. Analizar datos de rendimiento, ver cómo se encuentran. Y si están al límite no arriesgar para que puedan estar en el siguiente… Cada caso es distinto. Vemos los que están al cien por cien sin riesgo de perderse los siguiente”.

Respecto a las últimas alineaciones se ve a jugadores en posiciones que quizá no son las suyas habituales. Pascanu, Otero, Villalba…

“Cada caso es distinto. En el caso de Villalba igual le perjudica que juguemos con dos pintas. Y si queremos tener a Fran en el campo aprovecharle y sacarle el máximo rendimiento. En el de Otero creo que ha sido una cosa de donde está teniendo más impacto positivo en el juego. En el de Pascanu veníamos aprendiendo de situaciones de centros laterales, de lados contrarios, balón parado… cada caso es distinto y es sacarle el máximo beneficio al jugador y que sea el beneficio también del grupo”.

En este partido para desequilibrar la defensa del Huesca se viene a la mente Hassan. ¿Qué soluciones puede haber para que encuentre más uno contra uno?

“No hace falta que le doble nadie y le da igual los que le defiendan, puede generar peligro igual. Ante un bloque bajo siempre se hace necesaria gente que tenga uno contra uno. Centros, llegadas al área, acumular gente en el área. Es un poco por dónde hemos ido. Sabiendo que puede haber peligro de contras”.

Respecto a la imagen en casa y fuera, ¿cree que al Sporting le falta ser tan valiente como en casa lejos de El Molinón?

“Podría ser. Hemos tenido fases en las que hemos sido valientes fuera y que podríamos haberlo mantenido. El otro día contra el Andorra hubo momentos de ir hacia adelante y fuimos al equipo al que menos le generó. Pero debimos haber hecho más tiempo lo que les hizo daño en los arranques de las dos partes”.

¿Qué destaca del Huesca?

“El míster les ha ido cambiando un poco desde el arranque. Empezaron con línea de tres y evolucionó al 4-4-2. Vienen de ganar con ese dibujo, con muy buen balón parado y con muy buenas transiciones. Y tienen gente muy rápida arriba. En cuanto tienes un regalo lo aprovechan. Son buenos en juego directo y agresivos en segunda jugada”.

Carrillo y Jeraldino. De seguir sin ganarse los minutos, ¿esta sobre la mesa la posibilidad de rescindir o de que salga en diciembre?

“Todavía no se está haciendo esa reflexión en el club. Se hará cuando vaya llegando el mercado de invierno. Ellos o el que sea. Están haciendo lo que tienen que hacer para poder tener minutos, pero tienen compañeros que lo están haciendo bien y no les están dejando oportunidad. Es mérito de esos, no fallo de ellos. Que sigan insistiendo y que no se caigan”.

Djuka ha planteado ser liberado de la próxima convocatoria y poder estar ante el Zaragoza, ¿qué te dice ese gesto?



“No ha llegado convocatoria y no estoy informado. Si va convocado tendrá que ir, otra cosa es que no vaya. Si no va, genial para nosotros porque podemos contar con él. Cuando llegue el momento lo evaluaremos. Que yo pueda contar con él siempre es una buena noticia”.

Decía Roque Mesa que al equipo quizá le falta algo de confianza en sí mismo



“Ya no lo noto. Ahora confían en sus posibilidades como equipo y se lo creen que pueden competirle a cualquiera y ganar cada partido. Así vienen cada día. Veo confianza entre ellos, con el cuerpo técnico… Puede que estuviera en el pasado, pero ahora ya no lo veo así”.