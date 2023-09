Ramírez y ganar fuera de casa: "Si no concedemos estaremos más cerca de la victoria"

¿Cómo es el Andorra?

Ha habido cambios de jugadores, con un perfil diferente que les condiciona comportamientos. Pero mantienen el modelo de juego, reconocible, con sus pros y sus contras. Tenemos que estar bien disciplinados con sus pros y en sus contras hacerles daño en los espacios que nos dejen".

¿Qué Sporting vamos a ver en Andorra?

"Tenemos que ser conscientes de que el Andorra quiere tener el balón y es fuerte teniéndolo. Y sufre cuando lo pierde. Porque queda expuesto y deja espacios. Habrá tiempo para todo en 90 minutos. Para que podamos defender y esperar el error o provocarlo, tiempo para transitar y tiempo para tener el control. Tenemos claros cuáles son sus comportamientos y a partir de ahí hemos preparado el partido".

Has hablado de evolución en el equipo, ¿Qué le falta para dar el paso fuera?

"Si somos capaces de competir como lo hemos hecho contra el Racing de Ferrol y Oviedo, siendo un poco más contundentes en el área contraria y teniendo un poco más de volumen ofensivo, la victoria va a llegar. Si no regalamos y no concedemos y seguimos igual de sólidos y generamos ocasiones, estaremos más cerca de la victoria".

Ausencias de Carrillo y Enol

"El mundo profesional es muy complicado. Esto va de constancia, de seguir intentándolo. En una liga tan larga les va a tocar. En el caso de Enol, si tuviera que volver a atrás lo volvería a elegir y todavía con más convicción. Quiero que esté en el primer equipo. Es un chico súper regular, con ganas de aprender. Se trata de esperar su oportunidad, que la va a tener. Le tocó jugar el partido más complicado. Y fue y compitió".

¿Es muy difícil hacer el once y los cambios?

"Me lo están poniendo muy complicado. Bendito problema. El fútbol ha cambiado y tengo cinco cambios y jugamos los descuentos más largos de la historia. Hay que dar importancia la misma a los que entran que al once. Los que entran son los que te pueden sostener y ganar el partido. A partir de ahí también hago el once.

¿Hasta qué punto es importante empezar bien en la competición?

"Es importante. Sabiendo que en cualquier caso es una categoría muy larga. Tienes que ser muy fuerte de cabeza en cualquier caso. Los de arriba para estar arriba, los del medio para intentar meterse arriba y no meterse abajo y los de abajo para escapar. Tienes que ser muy constante. Pero sí es importante empezar bien para tener confianza y convicción y porque se trabaja de otra manera".

¿Está preparado Roque Mesa para jugar de inicio o tener más protagonismo?

"Sí. Llegó en forma, pero de entrenar solo. Pero estas semanas ya le ha dado para poder ganar eso".

¿Cómo gestiona los jugadores que quedan en el banquillo que no se desenganchen?

"Vienen dos semanas ahora con muchísimos partidos. Va a ser casi imposible que un mismo once te sostenga jornada tras jornada los partidos. El jugador sabe que va a terminar entrando.