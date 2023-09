Miguel Ángel Ramírez, técnico del Real Sporting de Gijón, compareció en sala de prensa antes del derbi asturiano. Analizó el momento de su equipo, el del Oviedo y habló de nombres propios, como los de Roque Mesa y Campuzano, novedades en la convocatoria.

Ganas de derbi. “Todos tenemos ganas, afición y club. Es muy importante cuidar detalles en las áreas y ser competitivo ahí”

Cómo se ha afrontado la semana previa. “Nuestra idea es poner nuestra energia en el plan de partido. Hemos hablado de lo que es importante en estos partidos. Basándoos en el juego y en el plan de partido preparamos el partido”

El Oviedo, colista. “No me paro a pensar en la situación ideal. Me paro a pensar en la realidad que es. No pienso en la clasificación del Oviedo, pienso en las debilidades que puedan tener y aprovecharlas”

Cómo ve al Oviedo. “Creo que hay un punto de inflexión en el último partido ante el Levante. Desde la solidez han podido hacer más ocasiones de gol y llegar al área con más facilidad.

Roque Mesa. “No es lo mismo entrenar con un grupo que en solitario. Se ha encontrado mejor de lo que se esperaba. Ha ganado en aprendizaje en su carrera en el fútbol. Se encuentra bien, pero no tiene ritmo, aunque lo puede compensar con su experiencia. Va a ser un jugador muy importante dentro y fuera, lidera en el campo y fuera. A mí también me va a ayudar, esto es un trabajo de todos”

Baja de Djuka. “Tenemos opciones arriba. Tenemos otros puntas. Campuzano está de vuelta. Hemos hablado con él y está bien. Hemos alcanzado el compromiso de que sea un jugador importante. Sin Djuka hay otros elementos que nos pueden ayudar ahí”

El derbi magnifica cualquier resultado. “Es normal que se aumente la dimensión del antes y el después. Es un partido muy importante para Asturias, las ciudades, los clubes. Es normal que se magnifique. Si ganamos o perdemos, todo es más grande en el derbi”

El juego físico de los derbis influye en la alineación. “Sí, obviamente. Y en la preparación de partido también”

Trayectoria del equipo. “Fueron muy distintos los partidos de Valladolid y Racing de Ferrol. No creo que el 2-0 de Ferrol diga lo que se vio. Hubo comportamientos que mejorar, independientemente del sistema. No es solo un tema de sistema sino de comportamientos”

Balance de mercado. “La evaluación la hacemos dentro. Me encuentro muy satisfecho con el grupo que hay y cómo se está trabajando. Lo veo en el día a día. El poder tener más volumen de jugadores nos beneficia. Estoy más resguardado y cómodo

Qué percibe en la calle. “He salido poco, la verdad. He ido de Mareo a casa. Hay trabajadores que entran y salen y esos sí nos transmiten que hay que ganar”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Situación de Campuzano. “Para un profesional puede ser incómoda, pero la vivimos con naturalidad. Al igual que yo vivo con naturalidad que con resultados negativos me puedan echar. Desde el principio que me reúno con Campuzano se hablan las cosas a la cara, no es un tema personal, es profesional. Se le dice que no está siendo el rendimiento y que nuestra decisión es que salga. Ahora nos comprometemos a trabajar con la máxima energía. Él quiere ser importante y yo quiero que sea importante”

Campuzano y la idea de que saliera del club. “El tema era un problema de consistencia. Era titular, pero echamos en falta un rendimiento por el valor que tiene el jugador. Su rendimiento no fue suficiente, necesitábamos más durante más tiempo. Tuvo también muchas lesiones. Por todo eso tomamos la decisión de no contar con él”

Zarfino. “Gio es tan generoso en los que habrá llegado a limites que perjudicó su salud. Ese es Gio. Está muy animado porque ya se pone las botas de tacos. Ya calienta con sus compañeros, la respuesta es muy positiva. Podemos ir acercándole a donde queremos todos que esté.

Otero. “Se suman varias cosas. Él tiene más experiencia. A veces la competición te va indicando donde tiene que jugar un futbolista. Es un jugador diferencial, ya lo era el año pasado y creo que este año por dentro puede serlo aún más”

Mensaje a la afición antes del derbi. “Queremos que se sientan bien representados. Queremos representar los valores del sportinguismo: luchar cada balón, ser intensos, ser valientes. Queremos devolverles lo que nos dan”.