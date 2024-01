Ramírez: "Conozco a Mario González, pero de momento no es jugador de mi plantilla"

Salida de Jordan Carrillo y llegada de Mario González

"No hay nada oficial por parte del club. Sé que está trabajando tanto para reforzar como para sacar algún jugador. Cuando se termine de concretar todo el club lo comunicará a su debido tiempo".

¿Conoce a Mario González? ¿Le encaja?

"Lo conozco, pero de momento no es jugador de mi plantilla y como tal no me implica nada ahora mismo. El club está trabajando y respetemos los tiempos de ese trabajo. Ahora toca el partido del Huesca con la plantilla que contamos".

¿Te duele no haber podido dar continuidad a Carrillo?

"Cuando un jugador no tiene regularidad, no solo Jordan, siempre uno se cuestiona qué puede hacer distinto para sacar rendimiento a sus jugadores. Hay múltiples factores. Parte del jugador, del entrenador, competencia interna... Hay jugadores que se lo están poniendo complicado. Hay múltiples factores".

¿Cuál es la situación con Bamba?

"Hemos hablado con él y se trata de que tome la decisión más conveniente. Cumpliremos la palabra de devolverle la ficha federativa. Él ayudó al club en su momento para nosotros poder fichar y el club en este momento va a ayudarle a él. Otra cosa es lo que pueda querer para sí mismo. Que son minutos y regularidad. Viene de una lesión larga, de tiempo sin competir y si lo comparamos con otros jugadores de la plantilla... Tiene que poner sobre la mesa lo que es más conveniente para él. Si quiere quedarse va a quedarse. Si consigue algún club donde pueda tener minutos estaremos dispuestos a hacer lo que él crea. Se merece todo nuestro cariño y respeto. Es un profesional excelente".

En el último mercado hubo que esperar a los últimos días, ¿Qué esperas para este mes de enero?

"No sé. Hay tantos actores que forman parte de cada operación. No solo depende del Sporting. Si hubiera dependido del Sporting estaría todo más que cerrado. Hay que tener paciencia, ser lo más eficientes que podamos y si puede ser hoy mejor que mañana, sabiendo que igual se va al último día de mercado. Porque hay cosas que escapan a nuestra influencia".

¿Cómo has visto al equipo en el regreso al trabajo? ¿Te preocupa tanto tiempo de parón?

"El descanso ha sido necesario. Necesitábamos desconectar y conectar con otras cosas. Hemos venido con mucha energía. El alto rendimiento te castiga cuando paras. Siempre va a ser difícil volver a competir. Lo positivo es que hemos tenido muchos entrenamientos para mejorar muchos aspectos".

Comienza la segunda vuelta, hay bajas, ¿Cómo influye y qué Huesca esperas?

"Lo bueno es la amplitud de plantilla que tenemos. Hay muchas opciones por puesto. Durante la primera vuelta hemos podido rotar y todo el mundo ha tenido un nivel muy alto. Tenemos una amplia plantilla para poder rotar y que no se noten las bajas. El Huesca no se parece al de la primera vuelta. Tiene más posesión y quiere tener más protagonismo ofensivo. Defienden más agresivo y más altos. La gente de arriba son ganadores de duelos, desbordan, llegan... Los laterales tienen también mucho recorrido... No tiene nada que ver al de la primera vuelta".

¿En qué situación le gustaría terminar el mercado? ¿Qué le gustaría que llegara?

"Le he dicho al club que estoy muy contento con la plantilla que tengo y que esta plantilla ha hecho muy buenos números en la primera vuelta. Y hemos hablado con la plantilla para mejorar los números de la primera vuelta. El reto es mejorar nuestro rendimiento cada fin de semana. Todo lo que nos ayude a ese reto y que ayude a los que ya estamos, bienvenido sea. Hay posiciones en las que no tiene mucho sentido entrar si no salen, pero el club sabe lo contento que estoy y lo sabe la plantilla. Esta plantilla está consiguiendo ilusionar y emocionar".

Desde el pasado 1 de enero tiene carta de libertad para negociar su futuro con otros equipos, ¿Cómo se lo plantea?

"No me lo planteo directamente. No es algo que me ocupe ni un segundo de mi pensamiento. Sé que esto es lo más importante ahora. Mi futuro va a depender de mi presente. Y estoy centrado en mi presente".

¿Cierras la puerta a la salida de Diego Sánchez?

"Yo quiero que se quede, que siga con nosotros".

En cuanto a número, ¿cuántos recambios necesita el equipo para mejorar el rendimiento?

"Hablamos más del día a día. Queremos subir el nivel de entrenamiento. La calidad de cada ejercicio, de cada planteamiento... Para ser capaces de rendir mejor cada fin de semana durante más tiempo. Ya hemos comprobado durante la primera vuelta que éramos capaces de competir. Queremos ser mucho más fiables. Y eso pasa por el trabajo diario en los entrenamientos".

Está la baja de Nacho Méndez, ¿Cuál es el jugador que más puede adaptarse a ese rol?

"Hemos ido trabajando con los que tenemos en diferentes roles. Hemos trabajado con todos los mediocentros que tenemos en las diferentes alturas y roles. Todos están capacitados porque así lo han demostrado".

Están las bajas de Insua y Cali, ¿Tienes decidido los sustitutos? ¿Entre Pascanu y Diego Sánchez está esa alternativa?

"Estoy en ello. También entra Guille, Cote, Pablo... Dependiendo de lo que pase ahí también pasa por delante. No solo va la duda entre uno y otro, también lo que implica eso con los que tiene a sus lados y por delante".

Esta semana ha salido el nombre de Jonathan Viera, ¿En algún momento pensaste en un Sporting con ese futbolista?

"Creo que tiene la vista puesta en otros objetivos. No hace falta que le diga nada para que sepa que lo voy a querer siempre en el equipo en el que esté. Tengo muy buena relación con él. Pero obviamente creo que va a ser inalcanzable para nosotros a nivel económico. No se lo he preguntado, pero entiendo que está buscando opciones que le permitan optar a otras cosas".

¿La llegada y salida de jugadores en el mercado puede tener consecuencias en lo que estamos acostumbrados a ver en cuanto a esquema y posiciones?

"Puede ser. Hay jugadores que te dan ciertas prestaciones, que necesitan o pueden jugar solos o acompañados y puede hacer variar".

Se van a poder escuchar los audios del VAR... ¿Crees que puede ayudar a dar claridad?

"Parece que cuánto más bultos menos claridad. No sé. Hace tiempo decidí que no iba a gastar energía o tiempo durante el partido en el árbitro. Hay ocasiones que en el momento te enfadas, pero trato de que dure lo menos posible. Y después del partido ahí quedó".