Ramírez confirma a Hassan y ve favorito al Sporting: "Jugaremos con 25.000 más"

El Real Sporting de Gijón apura las últimas horas antes de jugar "el mejor partido en el mejor momento". Así definió el técnico rojiblanco, Miguel Ángel Ramírez, el duelo ante el Real Oviedo de este sábado (18:30 horas) en El Molinón.

El Sporting llega al partido 7º con 39 puntos, un punto por encima de su máximo rival y a un punto de distancia del playoff de ascenso.

Convocatoria y rueda de prensa de Miguel Ángel Ramírez

Haissem Hassan ha sido el nombre propia de la convocatoria del Sporting para el derbi. El extremo francés, que arrastra molestias tras el partido en La Romareda, ha entrado en la lista y ha completado con normalidad el último entrenamiento de la semana. Pablo Insua, que vuelve tras lesión, es la gran novedad en la convocatoria.

Tras el último entrenamiento del equipo gijonés antes del derbi asturiano, Miguel Ángel Ramírez compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación.

'El mejor partido en el mejor momento'. "Queremos volver a ganar en casa. Queremos volver a

Hassan llega al derbi. Hassan está muy bien. Le hemos protegido durante la semana. No hemos querido exponerlo a golpes. Está bien cicatrizada, está bien.

¿Cómo se prepara? "Se prepara con normalidad. Nos aislamos de todo el ruido que pueda haber para estar enfocados, para estar presentes y darle importancia al entrenamiento. Necesitábamos tiempo para recuperar a gente de Zaragoza. Me espero al Oviedo de Carrión de todo este tiempo. Son valientes, agresivos. Son el equipo de la liga que más centra y genera mucho ahí. A Carrión le da igual en qué estadio y el rival".

¿Cómo está el Sporting después de los últimos resultados? "El equipo está bien. Siendo muy autocríticos. Si queremos seguir luchando por el ascenso hay que competir mejor. Yo tengo energía y entusiasmo, los jugadores también".

¿Notas al equipo cargado físicamente? "No detecto problemas, pero sí hay jugadores como Campu que están al límite. Los datos físicos al final de los partidos son muy altos. Hay jugadores por encima de su media de rendimiento físico. Terminando los partidos en un nivel físico tan alto".

¿Valoras cambiar cosas en los jugadores o en el sistema? "Sí, pero no solo por el derbi. Era algo que llevo pensando desde hace tiempo. Dependiendo del rival y del partido, encontrar como competir mejor. Si hubiera visto señales de que no dominamos el partido me preocuparía más. Quitando los errores de los dos últimos partidos, no he visto un fallo en eso".

¿Es un buen momento un derbi para introducir cambios? "No me tomo el derbi como un partido para hacer cambios o no. Sé la carga de un derbi, pero son tres puntos. No por el hecho de ser un derbi me planteo un cambio más que en otro partido".

Es difícil no empaparse del sentimiento de la afición. "Empapados llegaremos mañana. Es imposible aislarse. Uno tiene que estar centrado. En los derbis que he disputado, la forma en la que lo hemos afrontado es saber la importancia que tiene pars el club, la ciudad y el sportinguismo. Sabemos de las ganas de ganar que tiene la gente. Desde ahí lo afrontamos".

Importancia de las bajas. "Lo bueno que tenemos esta año es que el que entra lo hace bien. En el momento en el que les toca".

Favoritismo. "Somos favoritos porque jugamos con 25.000 más. Que estuviéramos invictos en casa hasta hace nada es, indudablemente, por la ayuda de la gente. Ha sido un factor diferencial para nosotros".

El Sporting que quiere en el derbi. "Valiente, sin duda. Presente, que nada nos desdnfoque de lo importante. En Zaragoza hubo decisiones arbitrales que nos descentraron. Es fundamental mañana que nada nos saque del foco. Que la gente disfrute y se vaya orgullosa a casa de sentirse representada".

El Oviedo arranca mal los partidos. "Nuestros comienzos en casa son siempre electricos, nos gusta que sea así. Las segundas partes hemos sido superiores al rival. En Zaragoza incluso tuvimos un larguero de Cote. Tiene que ser campo contrario".

Apoyo a Christian Joel. "Christian llega de los primeros ybse va de los últimos. Le da una importancia al entrenamiento increíble. Ha alcanzado madurez en los últimos años y es un jugador más maduro, más hecho. Tiene unas condiciones espectaculare. Está de sobra preparado para defender la portería mañana, nos ayuda muchísimo".

Tarjetas azules. "Ya no sé ni qué decir... Me pondría a arreglar lo que ya está, que no está bien".

¿Le perjudica a Gaspar tener más libertad fuera de la banda? Puede que nos engañen sus cifras porque su impacto sigue siendo positivo. Lo que hace está entrenado, no diría que tiene ‘libertad’. Todo lo que sucede con él está entrenado. Gaspar es muy difícil de defender. Sigue teniendo un impacto positivo en el equipo

¿Marca la temporada este derbi? "Para mí, no. Independientemente de lo que pase, después de eso puede pasar cualquier cosa. Las Palmas creo que ganó dos de los últimos diez partidos. Estando tan apretado todo, las diez últimas jornadas hay que estar en condiciones de competir".

ESCUCHA LA RUEDA DE PRENSA DE MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ