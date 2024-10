Las raíces asturianas del entrenador del Real Ávila, rival del Real Oviedo en la Copa: "Estoy muy unido al Oviedo y será un partido especial para mi familia"

Miguel de la Fuente, entrenador del Real Ávila, tiene lazos con Asturias y con el Real Oviedo. Lo explica en una entrevista en Deportes COPE Asturias antes de la eliminatoria de primera ronda de la Copa del Rey frente a conjunto de la capital del Principado.

"Mis abuelos de parte de madre son de Oviedo capital y yo soy de Valladolid. Son aficiones unidas y los partidos en el Carlos Tartiere eran una forma de ver a la familia. Cuando salió el sorteo fue una alegría inmensa en la familia por los que aún estamos y por los que ya no están porque nos acordaremos mucho de ellos", explica Miguel en COPE.

Reconoce que el Oviedo era su equipo favorito en el sorteo, pero también le hubiera gustado medirse al Sporting. "Quería ir a Asturias. El Sporting también es un equipo que me cae muy bien. Además está Rubén Albés, que le conozco de su etapa en el Valladolid Promesas. Es verdad que estoy más unido al Oviedo y he ido muchas más veces al Tartiere. La quedada de la afición del Oviedo y del Valladolid en la Plaza Mayor era una cita obligada para mis tíos, mis abuelos y para mí".

Aunque aún faltan dos semanas para el partido entre abulenses y ovetenses en el Adolfo Suárez, en Ávila ya se respira la ilusión por el encuentro. "En la ciudad se habla continuamente. En el equipo tenemos que centrarnos en la liga, pero en la ciudad se habla mucho de esto porque acaban de salir las entradas y se recuerda mucho aquella mítica eliminatoria de ascenso a Segunda B".

la eliminatoria y santi cazorla

La eliminatoria mide a un equipo de Segunda RFEF ante uno de Segunda División, pero el Ávila saldrá con la intención de competir el pase de ronda. "Son superiores, pero también sabemos que encadenan cuatro partidos ahora y que son partidos de contextos diferentes. Los favoritos no suelen salir con los titulares, aunque los conceptos son los mismos. ¿Por qué no ilusionarnos con dar un susto? Nosotros vamos a competir de tú a tú y, al menos, que la afición reconozca a un equipo valiente".

La posibilidad de que Santi Cazorla pueda jugar en el Adolfo Suárez es una ilusión para el entrenador vallisoletano, aunque reconoce que entendería que no jugase. "Me he criado con viéndolo jugar. Si no viene por rotaciones lo disfrutaremos desde la tele, pero ojalá que venga y poder verlo en directo".

RUBÉN ALBÉS, un viejo conocido

Miguel de la Fuente habló también sobre el entrenador del Sporting, Rubén Albés, con el que coincidió en el Valladolid Promesas.

El técnico del Ávila se deshizo en elogios con el gallego. "Es un gestor de grupo excelente, de los mejores que he visto. El trabajo táctico se puede trabajar de formas muy diferentes, pero en gestión de grupos y emociones es de los mejores. Le he visto preocuparse mucho de la persona, del jugador. Eso hoy en día hace mucho. Para mí es un referente", remató.