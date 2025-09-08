El presidente del Oviedo asegura que no hay pruebas sobre gritos racistas a Vinicius y Mbappé en el Tartiere: "Si hubiera habido algo ya se sabría"

Kylian Mbappé y Vinicius Junior (Real Madrid) celebrando un gol durante el partido de LaLiga EA SPORTS entre los equipos Real Oviedo y Real Madrid FC en el Estadio Carlos Tartiere.

Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, compareció ante los medios de comunicación para repasar la actualidad del club carbayón. El inicio de liga, el mercado de fichajes o la investigación sobre los supuestos cánticos racistas a Vinicius y Mbappé, a escena.

Samú Sánchez y su vuelta a Asturias en un día. "Es un referente del deporte español e internacional. Es un lujo para nosotros que sea oviedista y esté con nosotros en este Día de Asturias y en el amrco del Centenario".

Victoria ante la Real Sociedad. "Era muy importante esa victoria por la tranquilidad del grupo y del míster, también por la afición. El equipo va a coger confianza, vamos a trabajar y vamos a competir en cualquier estadio".

Cierre del mercado de fichajes. "Todo el mercado fue intenso. Luchamos hasta el final por traer otro fichaje, pero no se pudo. No se dieron las circunstancias, pero tenemos competencia en todas las líneas, un gran equipo. Tenemos un gran entrenador y nuestra afición que es impresionante".

Supuestos cánticos racistas a Vinicius y Mbappé en el Carlos Tartiere. "En cuanto tengamos el resultado de la investigación lo publicaremos. Estamos seguros del comportamiento de nuestra afición y siempre ha estado a la altura, también ese día contra el Real Madrid. Es buena noticia que no haya salido nada aún en la investigación porque si hubiera habido algo ya se sabría".

AFP7 vía Europa Press Vinicius Junior del Real Madrid CF observa durante el partido de fútbol de la Liga española, LaLiga EA Sports, disputado entre el Real Oviedo y el Real Madrid en el estadio Carlos Tartiere.

Tope salarial. "Tenemos un margen para el mercado de invierno. SIempre visualizamos gente y vamos a esperar. De aquí a diciembre hay mucho que trabajar. Si miramos a ese mercado significa que estamos con miedo y no tenemos miedo".

Agencia libre. "Se mira, pero es complicado. Si no lo hemos traído no hemos encontrado la persona que pudo venir"