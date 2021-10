El entrenador del Real Oviedo, José Ángel Ziganda, valora el punto cosechado por los suyos en el derbi asturiano.

SENSACIONES

“No son buenas. Hemos tenido cerca los tres puntos. El equipo se ha vaciado, ha hecho las cosas bien, lo hemos tenido cerquita. Estábamos saboreando, sabiendo el tipo de partido que es. En una gran jugada de ellos, nos han empatado. Me quedo con la actitud del equipo, hemos incomodado al rival durante muchos minutos. Me quedo con la rabia cuando nos han empatado, que hemos ido a ganar. Pensábamos que no valía el empate. Hemos seguido insistiendo. No podemos estar contentos, lo hemos tenido cerca; duele, además del partido, otro empate más”.

AMBIENTE

“El derbi es impresionante. El colorido, la actitud de la afición. Qué manera de empujar y de animar. Ha sido espectacular, desde el recibimiento hasta el partido. Ha sido de diez, un ejemplo. Felicito a los nuestros”.

CAMBIO DE BASTÓN

“Pienso que necesitábamos aire en el medio, la gente se va cansando y cada vez hay más espacios. No tengo la sensación de que nos metiéramos más atrás de lo que estábamos. Defendíamos en bloque bajo, el tema era salir al recuperar la pelota. Creo que pretendíamos dar energía con los cambios, para seguir siendo un bloque sólido. Ha sido una jugada puntual, un acierto de ellos”.

QUÉ LE HA FALTADO AL EQUIPO EN LA SEGUNDA PARTE

“Ellos se han echado hacia adelante, van con el marcador en contra. Nosotros nos tenemos que juntar. Han tenido dos contragolpes. No sé si han tenido acercamientos. Los hemos defendido relativamente bien. Hemos tenido nuestra circulación, nuestras llegadas. El partido no estaba tan incómodo para nosotros. Hemos empatado y nos falta”.

REACCIÓN DEL EQUIPO

“Lo vi bien, muy bien. Me ha gustado la actitud. Al inicio del partido hemos salido un poco tensos, pero en seguida le hemos cogido el hilo al partido. En el primer tiempo hemos estado bien. El Sporting no estaba cómodo, hemos sido capaces de adelantarnos y tener el control. En la segunda parte ellos han tenido el balón, pero nos hacen daño en las transiciones. Hemos tenido las nuestras. El final me ha encantado, cómo iba la gente. No nos vale el empate. Ha sido una de las cosas buenas que me quedan del día de hoy”.

¿SE ESPERABA UN SPORTING ASÍ?

“Esperaba este Sporting. No han cambiado prácticamente nada. Están haciendo una temporada buena, tienen un bloque consolidado. Le están dando continuidad. Han estado incómodos. En muchos momentos del partido, no han podido hacer ese juego de control, de posesión. Es mérito nuestro y de la afición. Es un derbi. Hay veces que uno, por mucho que quiera, no se muestra cómo es. Ellos se llevan un punto y se van encantados para allá”.