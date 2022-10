Pena máxima para el Real Oviedo

El Real Oviedo vuelve de vacío de Vitoria, después de un partido en el que tenía cerrado un punto, hasta que Ais Reig señaló penalti de Abel por mano en el último minuto. El VAR no ayudó al árbitro principal y Salva Sevilla transformó, dejando al conjunto azul sin premio en el segundo partido de Cervera al frente del equipo.

El partido comenzó parejo. Ambos equipos se acercaron a la portería rival en los primeros minutos, en un partido que empezó con ritmo, aunque sin concretar en ocasiones claras. La primera fue para el Oviedo. Después de una buena jugada combinativa, Aceves sacó un buen centro desde tres cuartos. Después de un buen movimiento en el área, Bastón conectó el remate de cabeza buscando el contrapié de Sivera. El remate fue bueno, pero se marchó cerca del poste.

El balón parado no le está dando réditos al Oviedo y en esta ocasión también hasta le restó. El Alavés sí ejecutó bien. En el minuto 18 Rubén Duarte botó con calidad una falta lateral que acabó rematando Guridi en el segundo palo. Una buena mano de Tomeu evitó el gol en primera instancia, pero Abqar remató a las mallas el rechace ante la pasividad defensiva.

El gol dejó tocado al Oviedo y el Alavés creció en un partido que hasta entonces estaba parejo y con el Oviedo bien plantado. Una indecisión defensiva casi cuesta el segundo, pero finalmente Tarín estuvo rápido para despejar. En los minutos finales de la primera parte el Oviedo volvió a coger el tono del partido y se acercó a rondar el área del Alavés, aunque no pudo concretar con alguna acción de peligro.

En la segunda parte los minutos fueron pasando, sin la sensación de que a ninguno de los dos equipos le incomodara eso. El Alavés controlaba el partido y el Oviedo seguía vivo a la espera de poder soltar algún zarpazo. Cervera siguió el plan con un triple cambio. Dani Calvo volvía al césped para ganar sensaciones en una semana de tres partidos y Obeng y Marcelo daban mordiente por Viti y Rama.

El Oviedo poco a poco fue dando pasos hacia adelante. Montoro y Luismi se adueñaron del centro del campo y los azules, sin ser un vendaval, crecieron hacia arriba. Un balón de Montoro a la carrera de Lucas acabó con una mano de Duarte. La falta la despejó el conjunto local, pero el rechace acabó de nuevo en el área. Bastón, ahora sí más afortunado, realizó una buena maniobra en el área. Controló con el pecho y disparó al bote. Tras tocar en un rival, el chut acabó siendo el empate.

El Oviedo controlaba el partido. Logró sacar varios centros peligrosos, aunque sin rematarlos. El encuentro agonizaba, con un punto que dejaba contento a los azules y tampoco muy disgustado al Alavés, hasta que Ais Reig decidió que no. Que antes del final, tenían que pasar más cosas. Después de un nuevo balón parado que el Oviedo no consiguió achicar, el colegiado señaló penalti por una supuesta mano de Abel Bretones. Pese a lo dudoso, cuanto menos, no se utilizó la tecnología del VAR. Se utilizó para mirar las líneas de un posible fuera de juego. Tres minutos después del penalti señalado. A Salva Sevilla no le tembló el pulso y transformó de manera magistral. El Oviedo no pudo ni sacar de centro y el partido concluyó sin premio.