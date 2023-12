Pedro Martín, en COPE Asturias: "La expulsión a Djuka es un error humano; lo de Seoane es otra cosa"

La jornada 19 en LaLiga Hypermotion ha tenido un denominador común para el Real Oviedo y el Real Sporting: la polémica arbitral. El sportinguismo clama contra Cid Camacho por la expulsión a Djuka en el choque frente al Levante UD, mientras que el oviedismo reclama a Caparrós Hernández y al VAR que anulara un gol a Jaime Seoane por una falta previa de Oier Luengo en El Sardinero frente al Racing de Santander.

Pedro Martín analiza la polémica en Deportes COPE Asturias

Para hablar de la polémica que ha marcado el Oviedo - Racing y el Sporting - Levante, Pedro Martín, experto arbitral de Tiempo de Juego en la Cadena COPE, ha atendido la llamada de Deportes COPE Asturias.

Sobre la expulsión de Djuka, Pedro Martín muestra comprensión con el error arbitral, pero deja claro que no hubiera tomado la misma decisión. "La mayoria de expulsiones me las ahorraba. Es un error del árbitro que humanamente puedes justificar. Esto ha pasado siempre: el delantero se equivoca y el árbitro también".

También cree que Djuka, como otros futbolistas, se quejan por cosas que ellos mismos hacen después. "Los jugadores se quejan cuando les perjudica porque el jugador al que tocóDjuka exageró, pero es que al siguiente partido exagerará él", dice Pedro Martín.

Gol anulado a Seoane

En lo que tiene que ver con el Oviedo, Pedro Martín muestra su enfado con el árbitro y el VAR por anular el gol de Jaime Seoane en El Sardinero por la falta previa de Oier Luengo. "Si con Djuka hablábamos de error humano, en el caso de esa jugada es un ‘enjuague’ para tapar un error. Se buscan una excusa para anular un gol con una jugada que pasa 25 segundos antes para cambiar una decisión", dice.

Sí cree que el árbitro acierta al no anular el primer gol de Peque, aunque hubiera dos balones en el terreno de juego en el momento del tanto local. "Si no influye en el desarrollo del juego el gol se puede dar sin ningún problema. Si el árbitro decide que no influye, el gol es válido".

Un problema con el VAR

La llegada del VAR ha perjudicado al fútbol, según Pedro Martín. "El VAR multiplica los errores. Antes fallaba un árbitro y ahora fallan varios. La gente ya sospecha de todo y no se cree nada", dice. "El VAR es muy tentador. Es como al que le gusta el chocolate y te ponen turrón de chocolate delante. Al final ves imágenes y decides avisar a tu compañero. El VAR nació para errores evidentes".

