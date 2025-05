Paunovic cree en el ascenso directo: "Sentir la fe es poder hacer cosas extraordinarias"

Asturias - Publicado el 16 may 2025, 16:30 - Actualizado 16 may 2025, 16:50

Veljko Paunovic compareció en la sala de prensa de El Requexón antes de recibir este domingo (16:15 horas) al Real Zaragoza en el Carlos Tartiere. Los azules completarán el sábado su último entrenamiento en el escenario del partido con las bajas de Ilyas Chaira y Nacho Vidal.

Ánimo tras el empate en Santander. "Todo el mundo sigue igual de enchufado o motivado como hasta ahora. No nos dejamos llevar por las especulaciones porque no es conveniente ni favorable. Todo depende nosotros, queremos pensarlo así. Cualquier especulación externa nos desvía del foco. Estamos ante la resolución de la temporada y debemos ir partido a partido, enfocados y centrándonos en lo que está en nuestro control".

Segunda parte en Santander. "Se me quedan bien las imágenes del partido, en especial las que hay que corregir. En la segunda parte teníamos que haber tenido más protagonismo, pero no es posible siempre estar al 100%. Hubo oportunidades que desaprovechamos y es la mejora que tenemos para los partidos que quedan".

Racing - Oviedo

Lateral derecho. "Tenemos varias opciones y las vamos puliendo en cuanto a encajar el sistema y lo que hemos preparado para este partido".

Mejora de cara al final de temporada. "El aspecto mental porque debemos estar seguros de nuestras posibilidades. Hay momentos de un desempeño fantástico y otras veces que se nos va de la mente. Esa continuidad en el juego es lo que me gustaría ver en los próximos partidos".

Zaragoza. "Cada rival tiene sus armas y fortalezas para complicarte la vida. Es un equipo bien trabajado que viene con necesidades. Nosotros sabemos de nuestras capacidades y tenemos que estar pendientes de lo que tenemos que proponer contra ellos".

El Oviedo celebra la victoria contra el Zaragoza

Ascenso directo con pleno de puntos. "Tengo completa fe de que es posible. Si se tiene la fe, se tiene la sensación de que puedes conseguir lo imposible. Confío en este grupo y confíe en cumplir el objetivo cada vez más porque cada vez estamos más cerca. Estamos mostrando una sólida progresión y me da confianza. Espero que los aficionados también sientan eso. Sentir la fe es ser capaces de hacer cosas extraordinarias".

Cazorla. "Cuanto más tiempo lo tengamos en el campo es mejor para nosotros. Esto implica que juegue desde el inicio siempre y cuando no tenga ningún problema físico".

Real Oviedo Santi Cazorla en El Sardinero

Baja de Ilyas Chaira. "No me gusta excusarme en las bajas. Siempre digo que hay otro jugador que tiene su oportunidad, pero es cierto que me gusta jugar con extremos, con jugadores con desborde, velocidad. Ilyas es un perfil perfecto para ese juego. Su baja es importante, pero ya trabajamos en otras opciones. No quiero desviar la atención con excusas. Cada jugador tiene una predisposición total y un entrenador no puede pedir más que eso a estas alturas".

Delanteros. "En Santander incluso planteamos jugar con los tres delanteros. Cuando me preguntaron después del partido por qué mantuvimos a Alemao es porque en los últimos 15 minutos se marcan muchos goles y yo no quiero perder, no quiero dejar de tener opciones sobre el campo. También pensamos reforzar el centro del campo con César de la Hoz, pero surgieron imprevistos en forma de tarjetas. También puede entrar por Sibo, pero quería gente con más llegada, con más gol y por eso optamos por Seoane y Cardero".