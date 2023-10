Un partido especial para Víctor Campuzano: "Si marco no lo celebraré"

El Real Sporting de Gijón sigue preparando el choque frente al RCD Espanyol de este sábado (18:30 horas) en El Molinón. Una cita importante para el equipo rojiblanco, a un punto del playoff y a dos del ascenso directo que marcan los catalanes. También para una afición que está respondiendo en masa y que, previsiblemente, protagonizará la mejor entrada en casa de la temporada.

Otero apunta al partido y Campuzano se reencuentra con su ex equipo

Miguel Ángel Ramírez apunta a recuperar a uno de sus hombres importantes para recibir al Espanyol. El colombiano Juan Otero entrena con el grupo y podría regresar a la convocatoria después de su baja en el Carlos Belmonte ante el Albacete Balompié.

Al término del entrenamiento, Víctor Campuzano compareció ante los medios de comunicación antes de reecontrarse con el Espanyol, el club donde se formó.

Partido especial. “Partido muy especial. Alli he crecido y me he formado. Son el rival a batir. Con ganas e ilusión de dar el máximo para ganar lo tres puntos”

El Espanyol cuando baja, vuelve a subir. “No deberían de estar en Segunda, es un equipo de Primera. Espero que vuelvan a subir, sinceramente. No sé si es la mejor plantilla, pero sí es de las mejores. Luis García propone, gusta ver al equipo. Espero que vuelvan”

¿Mejor plantilla de Segunda? “Es casi la mejor. Vienen de Primera. Tienen muchos grandes jugadores con mucho talento. Para mí es el mayor rival de la categoría. Espero que sigan arriba y espero que nosotros”

Recibimiento a Gragera. “Es un chico de Mareo, siempre que ha estado aquí lo ha dado todo. Siempre ha defendido el escudo, lo siente así. Estará contento y feliz de volver a casa. No creo que se merezca nada malo”

Dos derrotas en tres partidos del Espanyol. “Tienen la presión de volver a subir. Es un factor que no les va bien. Perder dos partidos en tres jornadas te hacen ver el nivel de esta liga. Saben que tienen que estar arriba y lo van a estar. Les puede perjudicar perder estos partidos

Dos goles en dos partidos. “Lo mejor es que no me los anulan (risas). Tenemos una plantilla muy amplia y todo el mundo puede entrar. En esta categoría es el factor diferencial”

¿Motivación especial ante el Espanyol? “Sabemos que son tres puntos más, pero tenemos una marca registrada en casa y la queremos mantener”.

No celebraría un gol si marca. “Haré la dedicatoria a mi hermano, pero quitando eso no haré nada. Por supuesto que no”.

