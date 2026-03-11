Thiago Fernández se aferra a la salvación del Oviedo: "Mientras no sea imposible, vamos a seguir dándolo todo"

El jugador del Real Oviedo, Thiago Fernández, ha comparecido en rueda de prensa tras su primera titularidad con el equipo. El extremo argentino se ha mostrado "muy cómodo" desde su llegada y ha asegurado que el Oviedo ya trabaja para corregir los errores del último empate ante el Espanyol y "seguir con la misma idea de juego".

Una ventaja que no se consolida

El equipo se adelantó contra el Espanyol, pero, una vez más, no pudo mantener la ventaja, una situación que se ha repetido en siete de los últimos once partidos. Thiago ha negado que al equipo le entre "miedo ni mucho menos", y ha atribuido la reacción del rival a su calidad. "El Espanyol nos sacó completamente la pelota", reconoció, y añadió que para ser un gran equipo hay momentos en los que "tenemos que saber sufrir".

Una "final clarísima" contra el Valencia

El próximo encuentro en casa contra el Valencia CF se presenta como decisivo. "Siempre urge conseguir una victoria, y más en la situación en la que estamos", ha afirmado el jugador. Thiago ha calificado el duelo como "una final muchísimo más clara" al tratarse de un rival directo en la zona baja, y ha subrayado la importancia de los tres puntos: "Si ganamos, este empate en Barcelona lo podemos hacer valer un poco más".

Ante el pesimismo que se ha instalado en parte de la afición, el argentino ha enviado un mensaje de confianza. "Somos profesionales y hasta el momento en donde no sea matemáticamente imposible, estamos con la esperanza y trabajamos para eso", ha declarado. Por ello, ha pedido a los seguidores oviedistas "que se sigan creyendo, que hasta que no sea imposible vamos a seguir dándolo todo", asegurando que el apoyo desde la grada "ayudó muchísimo" en partidos anteriores.

Sobre el rival, ha recordado que "históricamente, el Valencia viene siendo grande", aunque en los últimos años "les está costando". Pese a ello, ha advertido que es un equipo que "viene levantando", con "jugadores de muchísima jerarquía" y una "idea de juego marcada", por lo que anticipa que "va a ser un partido difícil".