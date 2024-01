Pablo Menéndez, vicepresidente de la RFFPA, en COPE: "Queremos conseguir 27.000 licencias"

El año 2024 comienza con muy buenas perspectivas para el fútbol asturiano. Con Sporting y Oviedo peleando por el ascenso a Primera División y en perspectiva de alcanzar una cifra récord de licencias. Sin embargo, hay temas que preocupan a los clubes de fútbol en Asturias, que se quejan de 'abandono' por parte de las instituciones y denuncian una delicada situación económica por falta de apoyos que afecta a todo el fútbol de la región.

Pablo Menéndez, vicepresidente de la Federación Asturiana, en COPE Asturias

En el capítulo de este miércoles en Deportes COPE Asturias, Pablo Menéndez, vicepresidente de la Federación Asturiana de Fútbol, ha hablado con Pablo Acebo sobre los deseos para el nuevo año, la salud del fútbol asturiano o las demandas de los clubes a la Federación.

Representantes de Sporting y Oviedo posan en la RFFPA antes del derbi asturiano.Real Sporting





Pinta bien el año, ¿no? "Somos muy optimistas. Con los dos equipos de referencia en Asturias, el Oviedo yendo de menos a más y el Sporting con una línea constante".

¿Cómo está la salud del fútbol asturiano a nivel cantera? "En cuanto a fútbol base tenemos un objetivo claro que es alcanzar las 27.000 licencias en Asturias. Va camino de ello, con las licencias creciendo diariamente. En el tema de cantera, el tema de las ciudades deportivas son referencias de mucho valor añadido para los clubes como Sporting y Real Oviedo. Son dos objetivos a impulsar entre todos. Tenemos que pelear por la actualización de las ciudades deportivas en el caso del Sporting, la construcción de la del Real Oviedo, también la del Real Avilés... Todo eso es muy positivo para el fútbol base".

En el tema de los convenios en el fútbol base, ¿la Federación juega algún papel? "Ahí nosotros no tenemos incidencia directa más que se cumpla con la normativa federativa. Podemos ayudar por la buena salud de esos convenios".

¿Las 27.000 licencias sería un máximo histórico? "Ahora estamos en 25.475. Sería histórico para nosotros y yo creo que históricamente también. Estamos trabajando la iniciación, con torneos cada tres meses, llevando a colegios actividades relacionadas con el fútbol para acoger a más niños y niñas, se están incrementando las licencias femeninas... Somos optimistas".

Los clubes se quejan de la falta de apoyo... "Todo lo que generamos, mucho o poco, redunda directamente en los clubes. Somos un mero vehículo. Nuestro presupuesto para 2024 se ve incrementado y eso va a incidir en los clubes. Además del apoyo en cuanto a gestión".

¿Cómo puede ser que haya jornada el día de Reyes? "Cada vez más de cara a la autofinanciación y por el calendario en sí hay más torneos. Y se está comprimiendo mucho. Procuramos optimizar el calendario. No siempre pilla bien, pero por la cantidad de equipos y de partidos, no queda otra que alguna jornada caiga en algún momento que no pille bien. Reyes es una fecha marcada, pero hay veces que no queda otra".

Sede de la Real Federación Asturiana de Fútbol.RFFPA

¿Cuáles son las primeras peticiones de los clubes? "Nos piden agilidad con el tema de la Mutua para reconocimientos. Ahí apoyamos todo lo que se puede. Y agradecemos el esfuerzo y la comprensión de los clubes. Tenemos la capacidad que tenemos. El presupuesto que manejamos es enfocado a las necesidades de los clubes. La Mutualidad trata de hacerlo lo mejor posible. Hay veces que se acumulan los reconocimientos en períodos de tiempo. Se está trabajando en ello y también desde la Federación. Tratando de buscar siempre el bien".

