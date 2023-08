Pablo García: "Ramírez me dijo las cosas muy claras y que contaba conmigo"

Ha empezado bien la temporada para ti, ¿no? Estabas pendiente de tu futuro y dos titularidades...

"Desde que llegué en pretemporada mi objetivo a corto plazo era poder jugar. Estoy contento. Centrado en mejorar cada semana y seguir poniendo las cosas difíciles al mister"

En Alcorcón te vimos de extremo y ahora de lateral, ¿Dónde estás más cómodo?

"Estoy cómodo donde me pidan. De lateral, de carrilero y de extremo. Ya jugué de extremo en cantera, no es ninguna novedad".

Te has ganado la confianza del míster, ¿Cómo ha sido la relación con él durante el verano?

"Fue muy buena desde el primer día. Me dijo las cosas muy claras y que contaba conmigo. Desde el primer minuto tuve su confianza".

Decía el míster que necesitabais la victoria del otro día, ¿Cómo ha afectado?

"Nos viene bien a todos. La afición se merecía una victoria así y nos viene bien a nosotros en cuanto a confianza. Tenemos que tener los pies en la tierra y tratar de repetir lo de este finde el siguiente".

Apenas has tenido verano... ¿Crees que te puede pesar?

"Las dos primeras semanas me costaron un poco a nivel mental, pero ya estoy limpio de cabeza. Arrastraba lo de la temporada pasada, pero ya estoy bien".

Está tu caso y el de Gaspar que habéis buscado crecer fuera. ¿Cómo ha sido tu experiencia?

"Solo puedo extraer cosas positivas para mi estancia en Alcorcón. Lo que puedo decir a los chavales en la cantera es que si no se sienten cómodos, que lo valoren".

¿Cómo fue la postura del Alcorcón este verano?

"Sí quisieron volver a contar conmigo y fueron unas semanas de negociación hasta que yo tuve claro que quería estar aquí y el club quería estar conmigo".

¿Qué recuerdo tienes del Racing de Ferrol? ¿Cómo los ves?

"Tengo buen recuerdo con el Alcorcon, marqué dos goles en A Malata. No han cambiado mucho la plantilla, son un equipo muy defensivo con gente arriba muy rápida y muy peligrosos".

¿Qué cosas has visto que ha cambiado esta temporada que no has estado?

"Se ven cambios en Mareo, pero estamos en proceso en que esto mejore y de que las cosas vayan cambiando. Necesitamos tiempo y poco a poco esto irá mejor".