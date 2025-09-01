El Oviedo se retira de la puja por Etta Eyong

La dirección deportiva del Real Oviedo trabaja a contrarreloj para reforzar la posición de delantero centro. En esa línea, el club carbayón ha negociado en las últimas horas por la gran sensación de este inicio de LaLiga EA Sporting en el Villarreal: Etta Eyong.

La intención del Real Oviedo era conseguir la cesión del delantero, pero se ha encontrado con la negativa del club castellonense que tiene las negociaciones muy avanzadas con el Levante para llegar a un acuerdo por el préstamo del camerunés. La opción de los granotas agrada al Villarreal por la cercanía geográfica y la posibilidad de que dispute muchos minutos esta temporada en Primera División. El club groguet prioriza el crecimiento del futbolista a la cuestión económica.

Betis, Stuttgart y Ajax también se habían interesado por la situación de Etta Eyong, que marcó en la victoria del Villarreal sobre el Real Oviedo en la jornada 1 de LaLiga EA Sports y que asistió a Nicolás Pepé ante el empate del 'submarino' en Balaídos frente al Celta de Vigo.