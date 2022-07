"El Oviedo me puede venir genial para seguir creciendo"

El Real Oviedo cerró su lateral derecho con la llegada de Miguelón. Procede a préstamo del Espanyol, donde fue una pieza clave en el ascenso a Primera. Tras una lesión que le apartó de la dinámica, busca en Oviedo volver a encontrar las buenas sensaciones y ser un hombre importante. Codiciado en el mercado estaba, como aseguró Tito Blanco en su presentación: "Nos alegramos por la dificultad que hemos tenido para poder contratarlos. Han hecho un esfuerzo importante. Me he tenido que pelear porque han tenido propuestas y ofertas de equipos.

La oportunidad se presentó para Miguelón, y como el jugador admitió, no quiso dejarla pasar: "La temporada pasada no tuve muchos minutos en el Espanyol. La confianza que me han transmitido Tito y el míster me hacen sentirme preparado para este nuevo desafío. Lo afronto con muchas ganas, vengo con mucha ilusión".

Ese desafío lo afronta también en el apartado personal: "Puede ser un club que me puede venir genial para seguir creciendo y encontrarme a mí mismo. El año pasado no tuve demasiados minutos pero vengo con toda la ilusión de poder tenerlos. Seguro que con trabajo sale todo bien".

Miguelón ya ha podido hablar con Bolo, algo que también hizo antes de su fichaje: "Tuve una charla con Tito y con el míster. Le gustan los laterales profundos, que lleguen a línea de fondo y busquen centros. Creo que me puedo adaptar perfecto al sistema de juego que tiene el míster. Es uno de los motivos por los que vengo".

Pese a su juventud, ya cuenta con dos ascensos a Primera en su historial, aunque no quiere fijarse objetivos: "Sería un sueño. Todo jugador desea ascender, pero nosotros nos fijamos en llegar bien al principio de temporada y luego ir partido a partido".

En el apartado físico, el jugador admite llegar en buena forma: "La semana pasada entrené con el Espanyol, hicimos dobles sesiones y empecé como uno más. Hoy me he salido un poco antes porque era el primer día, pero soy uno más y estoy para lo que me necesite el equipo cien por cien".