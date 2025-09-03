Oscar Cortés sueña con ir al Mundial con Colombia tras su llegada al Sporting: "Aspiro siempre a eso y creo que podría llegar"

El Real Sporting de Gijón ha presentado a su último fichaje en el mercado de fichajes: Oscar Cortes. El extremo colombiano, que llega cedido por el Rangers hasta final de temporada, se vistió de largo como rojiblanco en las instalaciones de la Central Lechera Asturiana.

Destacó la importancia de llegar al Sporting para cumplir su sueño: jugar el Mundial con Colombia. "Aspiro a eso y siempre pienso que podría llegar", afirmó. También valoró positivamente el hecho de tener a Juan Otero, compatriota, como compañero: "Me está introduciendo en el vestuario y enseñándome la ciudad. Es muy bueno tener a Juan Otero aquí y espero que podamos hacer buenas cosas en el campo", declaró.

También remarcó las diferencias entre la liga en Escocia y España. "Es muy diferente uno y otro sitio. Espero adaptarme lo más rápido posible". Físicamente, Oscar Cortés dijo estar a disposición de Garitano para debutar ante el Deportivo de la Coruña.