La opinión de Santi Cañizares sobre el regreso del Real Oviedo a Primera División: "El club tiene todos los ingredientes para seguir creciendo"

El Real Oviedo debuta en casa este domingo (21:30 horas) frente al Real Madrid. En el capítulo de este viernes en Deportes COPE Asturias, Santi Cañizares, ex portero blanco y comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, ha analizado el regreso del Real Oviedo a Primera y la visita del equipo de Xabi Alonso al Carlos Tartiere.

Este encuentro entre el Real Oviedo y el Real Madrid le evoca un 'objetivo cumplido' a Santi Cañizares, como explica en Deportes COPE Asturias. "Es una satisfacción que el Oviedo pueda volver a vivir estar en Primera y que le visite el Madrid. Después de una travesía en el desierto, se han repuesto. El primer año es para celebrar porque confirmas que el Oviedo está en le élite y se ha pasado muy mal".

Los recuerdos de Cañizares con el Real Oviedo son de todo tipo, buenos y no tan buenos. "La primera vez que pisé el Tartiere fue con el Castilla. Con el Celta de Vigo jugamos contra el Oviedo el año que llegamos a la final de Copa del Rey. Con el Real Madrid y con la Selección también jugué en el Tartiere. Con el Valencia jugué el año que ellos bajaron".

"No siempre me fue bien en el Carlos Tartiere. Cometí un error en un gol con el Celta, que ganó el Oviedo. Y con el Real Madrid también fallé. Luego ya me fue mejor, pero hubo de todo", cuenta.

el regreso DEL OVIEDO A PRIMERA y la visita del madrid

Para el ex portero del Real Madrid y la Selección, esta temporada es crucial en el futuro del club. "El primer año es el más difícil: consolidarse. Los jugadores suelen ser inexpertos en la categoría. Hay un problema de confección de plantilla porque hay jugadores que rinden bien en Segunda, pero que en Primera no rinden tan bien y no es ético ni moral prescindir de ellos. Ese es un momento clave de gestión y marca mucho el crecimiento del club. Si el club logra mantenerse, el año que viene será mucho más atractivo en el mercado", explica.

"El primer año es de extrema dificultad. El Oviedo ha hecho un buen equipo, con base del año pasado. Paunovic es un buen entrenador y sabe lo que necesita su plantilla. El respaldo de la propiedad y de la afición es muy importante. La entidad tiene todos los ingredientes para seguir creciendo y volver a Segunda es un retroceso importante".

"Es un buen momento para enfrentarse al Real Madrid porque llegan sin entrenar, sin la base necesaria de preparación física. No les puedes ganar en talento, pero se le puede ganar en ritmo de partido porque no están para competir al 100%. Puede ser un buen momento para recibir al Madrid, con el respeto que merece saber que si hacen un partido ordenado y sus estrellas tienen el día solo queda aplaudir".