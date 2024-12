'Tiempo de Opinión del Real Oviedo' en COPE Asturias: la derrota ante el Córdoba, la nota a la primera vuelta y el mercado de fichajes

El Real Oviedo ha visto como se frenaba la buena dinámica que venía teniendo de resultados en el último partido del año. Ante el Córdoba, que todavía no había ganado fuera de casa, los azules cosecharon una nueva derrota en el Carlos Tartiere, otra vez encajando tres goles. En este caso no le dio tiempo a remontar y vieron como volaban los puntos. Pese a el tropiezo, el equipo acaba la primera vuelta en la quinta posición, asentado en los puestos de Play Off.

'TIEMPO DE OPINIÓN DEL REAL OVIEDO' EN COPE ASTURIAS

En el 'Tiempo de Opinión del Real Oviedo' en Deportes COPE Asturias analizamos esa última derrota del conjunto azul y también ponemos nota a la primera vuelta. Una nota que es positiva porque el equipo está asentado en Play Off. También hablamos de los objetivos de mercado. Con Sergio Fernández y José Luis Salinas.