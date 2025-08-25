La opinión de Marcos López tras el Real Oviedo - Real Madrid: "Volvimos, pero el 'Volveremos' debe quedarse para siempre"

Marcos López comentó para Tiempo de Juego el primer partido del Real Oviedo en Primera en el Carlos Tartiere, 24 años después, "Sentí tranquilidad y alegría. El ascenso y las jugadas críticas del playoff de ascenso ya pasó. Todos tenemos un bagaje de años de espera y de gente que ya no está, como mi padre que me llevaba al Tartiere. Lo de ahora es fútbol".

Para el comentarista ovetense el regreso del Real Oviedo a Primera no debe dejar atrás los principales valores del club en estos 24 años. "Volvimos, pero el Volveremos se tiene que quedar para siempre: resiliencia, mantenerse de pie cuando todos te quieren ver caído. Ahora es fútbol, solo eso. Habrá que sufrir porque nunca es fácil conseguir los puntos para la permanencia".

"Cuestionado por lo que más le gusto del Oviedo y lo que menos, Marcos López lo tiene claro. Me gustó que el Oviedo tuviera dos planes de partido: en la primera parte llevar el ritmo sin balón y en la segunda hacerse con el partido a través del balón. Lo que menos me gustó fue los errores individuales que contra estos equipos te penalizan", sentenció.