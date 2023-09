La opinión de Heri Frade en #DCA: "Carrión debe quedarse con lo sólido y dejar fluir el talento"

El Real Oviedo ya asienta el cambio de entrenador. Apenas una semana después, Luis Carrión busca implantar su sello, con evidentes diferencias al de Álvaro Cervera. Analizamos en Deportes COPE Asturias todos los cambios que ha habido en el conjunto azul en pocos días con Heri Frade.

Porque todo se desencadenó el lunes de Andorra, aunque para Heri Frade ya venía la situación tocada: "Viene todo de antes. Cervera llega al Oviedo en un momento muy concreto, necesitado de cerrar portería y sacar rédito de los pocos goles que marcaba. Y se consiguió hasta llegar a rondar el Play Off. Pero este tipo de fútbol de Cervera, que no ha engañado a nadie, cuando no viene acompañado de resultados, se convierte en una enfermedad autoinmune. Porque vienen los nervios, el jugador ve que corre y no tiene alegrías y encima no salen las cosas. Y cuando son los resultados los que no responden, rompe por el sitio del entrenador. Ya se atisbaba en pretemporada lo que podía pasar. Ya pasó con Bolo. Con la salvedad de que la plantilla es bastante mejor".

Parece que a priori la plantilla puede recibir bien un estilo como el de Carrión. Y es que no quedan muchas más opciones que así sea: "No le va a quedar más narices que encajar. Todo el mundo me habla muy bien de Carrión. El equipo tiene que tener cosas que mostrar. El encaje de Cazorla, Seoane, Paulino... Ahora parece mejor. Dentro del sufrimiento que va a suponer salir de ese hoyo, que tampoco es tan grave, son dos partidos. Sacar esto cuanto antes para no sufrir porque te vas metiendo, te vas metiendo... Es muy importante que lleguen las victorias cuanto antes".

Entre las urgencias y la calma, hay un término medio sobre la situación clasificatoria: "Es verdad que es pronto, que estamos en la jornada siete, pero también es verdad que toca ganar. Habrá fases que conviene mirar la clasificación y fases que no. A ver qué propone Carrión. La actitud debe ser un poco como la que tuvo Sergio cuando cogió el Cádiz. No es una propuesta parecida, pero se quedó con lo sólido y a partir de ahí dejar fluir el talento. Veo al equipo en el plano físico como cuando cayó Bolo. El otro día hubo un momento en el que llegó tarde a todo. Hasta que en la que llegó Marcos André".