Ya es oficial: Pedro Díaz abandona el Sporting

El culebrón del verano en el Sporting de Gijón ya ha concluido. Pedro Díaz se ha despedido del club con una carta en la web oficial y pone rumbo al Girondins de Burdeos. El centrocampista rojiblanco pone fin a una extensa etapa de rojiblanco, llegando al primer equipo, en el que ha militado en las últimas cuatro temporadas de forma continuada.

En la despedida repasa mínimamente los motivos de la decisión: "Mi etapa aquí llega a sus últimos momentos. Es una decisión muy meditada y he transmitido al Club que atendiera ofertas ante mi deseo de afrontar una nueva etapa profesional". Y también da las gracias a la afición rojiblanca: "He decidido que es el momento de dejar mi casa, el Sporting, después de muchos años disfrutando de todos y cada uno de los trabajadores, jugadores, técnicos… y solo me queda dar las gracias".

Aquí la carta completa de la despedida de Pedro Díaz:

Llega el día de la despedida y creo que nunca se está preparado del todo para ello.



He decidido que es el momento de dejar mi casa, el Sporting, después de muchos años disfrutando de todos y cada uno de los trabajadores, jugadores, técnicos… y solo me queda dar las gracias.



A vosotros, afición: gracias de corazón por cada momento, cada sonrisa, cada grito en El Molinón ayudándonos a darlo todo. Gracias.

Mi etapa aquí llega a sus últimos momentos. Es una decisión muy meditada y he transmitido al Club que atendiera ofertas ante mi deseo de afrontar una nueva etapa profesional.

A partir de ahí, siempre he tenido claro que si pasaba a vestir otra camiseta, sería porque encontraba un club que, además de ilusionarme, llegase a un acuerdo que fuese bueno para el Sporting. Agradezco al club su comprensión en estas últimas semanas.

Defender esta camiseta ha sido un sueño hecho realidad. En Mareo crecí como persona y como futbolista y la sangre rojiblanca correrá siempre por mis venas.

¡Gracias Sporting! ????