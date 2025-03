Nacho Vidal avisa al oviedismo sobre la ansiedad por el ascenso: "No nos puede cegar el exceso de ilusión"

Impacto inmediato. Así se podría calificar la llegada de Nacho Vidal al Real Oviedo. El lateral derecho azul llegó en el mercado de invierno y sus grandes actuaciones le han permitido, gracias a los votos de los aficionados, alzarse con el trofeo 'Jugador Cinco Estrellas' del mes de febrero.

Tres partidos sin ganar. "Sabemos que puede ocurrir esto, pero las derrotas han sido por la mínima. Podíamo no haber perdido ninguno de los dos partidos. El fútbol son pequeños detalles, pero el día del Deportivo pudimos ganar si Alemao marca su ocasión. No hay que dramatizar. El equipo confía en lo que hace y eso nos va a dar para salir de esta mala racha".

Elche. "Les respectamos demasiado al principio, nos costó arrancar. Después del gol del Elche les apretamos arriba y el partido cambió. Cuando corres detrás del balón te cuesta engancgarte al partido y este equipo está capacitado para poner en dificultades a cualquier rival. Tenemos que mostrar la versión de la segunda mitad contra el Elche".

Visita a Granada. "Partido muy complicado ante un equipo que no está en buena racha, pero que tienen un gran potencial y muy buenos jugadores. Tenemos que ser capaces de ir a estadios de este tipo y poder ganar".

Ambiente en el oviedismo. "Percibo mucha ilusión de la ciudad con respecto al club. Es mucho tiempo sin estar en Primera y eso te puede generar ansiedad en momentos como el que estamos pasando. El mensaje que quiero mandar es que hay que estar tranquilos. Quedan muchos puntos por disputar y no nos puede cegar el exceso de ilusión".

Papel en el equipo. "El míster me pide desde el primer día que sea activo ofensivamente, aunque sin descuidar la faceta defensiva. Me fastidia mucho no dejar la portería a cero. Me gusta más dejar la portería a cero que marcar porque tengo alma de defensa".

Distancia con el ascenso directo. "No tenemos que fijarnos en la clasificación. Tenemos que centrarnos en cada partido porque si nos ponemos a hacer cálculos nos va a generar ansiedad. Hay que centrarse en el presente porque vamos a seguir teniendo opciones".

Mes clave en la pelea por el playoff. "Puede ser, pero de cara a la recta final a todos nos cuesta más ganar porque los equipos se juegan mucho. Vas teniendo menos oportunidades si fallas porque se acaba el tiempo, pero no debemos hacer pronósticos. Hay que centrarse en cada partido".