Martín Peláez y el Real Oviedo aceleran por El Asturcón para la ciudad deportiva: "Lo pediremos de manera formal y ojalá prospere"

Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, ha hablado de forma clara y contundente acerca de la situación actual de la ciudad deportiva del club carbayón. Confirma que están enfocados en El Asturcón y pedirán los terrenos de manera formal al Ayuntamiento de Oviedo para levantar su futura casa.

Petición formal de El Asturcón. "Antes de nada, decir que tanto el Grupo Pachuca como el Real Oviedo somos una institución prudente y honesta. No voy a permitir que la ciudad deportiva se politice ni que nos utilicen como herramienta política. Iremos a donde tengamos que ir. Es mentira que no hayamos pedido El Asturcón. No hemos pedido formalmente porque siempre que le he pedido al alcalde El Asturcón de manera personal nunca se nos ha permitido avanzar, siempre se nos ha dicho que hay proyecto ecuestre. Le he pedido a Manolo Paredes, abogado, que meta una solicitud formal para pedir El Asturcón para el Real Oviedo. Le invito a que me diga a la cara que no pedí El Asturcón".

El Asturcón.

¿El fracaso de Latores y La Manjoya es responsabilidad del club? "Es falso. En Latores nos encontramos con empresarios buenísimos como son Paco Rubio y Alejandro García. No pudimos avanzar porque había muchos dueños de las parcelas, también por el tiempo aunque quizás eso ya estaría resuelto. Que no digan que no hay proyecto porque lo tenemos en Latores y en La Manjoya. Nos tiramos de cabeza por La Manjoya porque nos lo dijo el alcalde y nos encontramos con los informes que delataban contaminación en el terreno. Es un proyecto inviable para el Real Oviedo y para cualquier cosa".

Opciones para la futura ciudad deportiva. "Durante este tiempo ha habido una infinidad de posibilidades en Oviedo, Llanera, Siero... Agradecemos el interés a todo el mundo. Es un proyecto muy atractivo porque genera puestos de empleo, derrama económica y buena imagen. Solicitaremos El Asturcón y si no sale tomaremos la mejor decisión para ir a donde tengamos que ir".

Ubicación de los terrenos de Llanera para la ciudad deportiva del Real Oviedo.

Plazos de respuesta. "Nos encantaría tener una solución este mismo mes. Analizaremos varias propuestas que tenemos encima de la mesa, que no son pocas. Varias de ellas son muy atractivas, con muchos beneficios para la entidad".

El Real Oviedo como herramienta política. "No vamos a entrar en ese juego. No le hemos pedido ayuda a nadie. Pertenecemos a un Grupo potente e íntegro. No vamos a permitir que se nos utilice ni que seamos una herramienta política. Representamos a miles de abonados, 40.000 accionistas y todas las empresas que nos representan".

Vínculo con el Ayuntamiento. "Tenemos un patrocinio importante por parte del Ayuntamiento de Oviedo que suma bastantes euros. El Grupo Pachuca ha invertido más de 50 millones de euros. Gran parte en la entidad, más de 8 millones de euros en el Carlos Tartiere que pertenece al Ayuntamiento. No nos sentimos utilizados porque confiamos en la buena voluntad de las personas, pero vamos aprendiendo. Por eso hice público la petición de las marcas en el acto del centenario".

Situación actual de la ciudad deportiva. "Hay varias opciones sobre la mesa. En uno o dos meses definiremos donde nos iremos. El Asturcón es una buena posibilidad y ojalá prospere la ciudad deportiva allí. Ese proyecto o cualquiera porque lleva mucho tiempo parado y está costando mucho dinero a los ovetenses, que muchos de ellos son oviedistas".

Declaraciones de Canteli sobre el Real Madrid y el deseo de la ciudad deportiva en Oviedo. "Es su punto de vista. El mejor equipo del mundo para nosotros es el Real Oviedo. No tiene nada de malo que tenga sus preferencias, pero me molesta mucho que se metan con el Oviedo o la gente del Oviedo. El alcalde dice al calor del enfado que habrá un antes y un después si nos vamos de Oviedo. Esto no se trata de Alfredo Canteli y Martín Peláez. Se trata del Ayuntamiento de Oviedo y del Real Oviedo".

Relación con el Ayuntamiento. "De respeto. Esto no tiene que fracturar nada aunque la verdad pueda ser incómoda".

El Asturcón y las peticiones del Ayuntamiento. "Vamos a solicitar algo que sea viable. Tenemos que tener algo que pertenezca al Real Oviedo, no queremos una concesión a 40 años. Si nos podemos acomodar a las cifras lo valoraremos y estamos en disposición de quedarnos en Oviedo como siempre lo hechos hecho".

Conversaciones en privado por El Asturcón. "Alguna vez lo hablamos, pero nunca profundizamos. En su momento el Ayuntamiento puso un dinero para ayudar al Oviedo. Es como el tema de las marcas, que si hay entendimiento en el negocio y las firmas... las marcas tienen que ser del Real Oviedo".

¿Fracasos en Latores y La Manjoya? "Aquí no hay fracasos, hay lecciones de vida. Dos lecciones fueron Latores y La Manjoya, pero son fracasos porque trabajamos. No siempre acertamos y seguiremos cometiendo errores, pero siempre la intención es que al Real Oviedo le haya ido bien".

Relación con la APARO y precios del homenaje a Santi Cazorla. "Con la APARO hay una excelente relación. La gente que pertenece al comité de honor es porque tenemos un vínculo con ellos y ellos con el Real Oviedo. Respeto la decisión de la APARO, siempre desde la cordialidad porque les quiero mucho. Nos han manifestado que hay mucho descontento con los precios del triangular contra Villarreal y Genoa así que hemos decidido bajar a 30 euros para adultos y 20 euros para sub-14. Le costará dinero al Grupo Pachuca porque será una gran fiesta, pero queremos que todos la vivan. Ahora se lo comunicaré a mi gente (risas)".

Cambio de Javi Calleja a Veljko Paunovic. "Muy triste por Javi Calleja porque entregaron lo que tenían que entregar que fue mucho trabajo. Gracias a Dios volvimos a ganar y encendimos la mecha coon la afición. Vamos a pelear las nueve jornadas que quedan y a ver hasta donde llegamos, pero estamos convencidos de que 'Pauno' es la persona adecuada".