Mario González, en COPE: "Quería un proyecto que me ilusionara y que tuviera pinta de Primera"

¿Cómo estás?

"Centrado en trabajar y en hacer las cosas bien. En captar todas las ideas del míster y del equipo".

Primeras impresiones

"Increíble. Ha ido todo muy bien desde el primer día. Encantado desde el día de la presentación".

¿Cómo son tus inicios?

"Empiezo jugando al fútbol sala en el colegio. Mis padres no querían meterme más porque quitaba mucho tiempo. Jugué un torneo en Burgos por mi tío, que se lo dijo a mi padre. Fue mi primer torneo en hierba. Lo hice bien, marqué muchos goles, ya de delantero. El director de cantera del Burgos era de mi pueblo y tenía calados a todos. Y no me conocía. Y estuvo preguntando a todo el pueblo. Ahí me firmó el Burgos y empezó mi andadura".

¿Quién era tu ídolo?

"Ídolo nunca he tenido. Siempre me han dicho que me parecía mucho a Torres en el estilo de juego. Sí que veo que me puedo asemejar".

Con 18 empezaste a sacarte los títulos de entrenador y con 20 los terminas...

"Me los saqué cuando terminé Selectividad. Quería estudiar INEF y vivía en Castellón y no lo había. No tenía nada que me llamara y decidí empezar por esto".

¿De dónde viene esa afición al fútbol?

"Mi padre era un apasionado. Todo lo contrario que mi madre. Y de ahí me viene. A mí me apasiona, me encanta y es algo de lo que disfruto. Todavía acabo de pedir el partido del otro día para verlo repetido. Me encanta verlos, pararlos, analizar... Creo que se me da bien y tengo la pasión. Hay jugadores a los que no les gusta, pero luego en el campo son buenos. Por ejemplo, Carlos Vela no vería ni un Madrid - Barça. Y salta al campo e interpreta todas las situaciones y las entiende. Tiene un don".

¿Tienes claro que quieres ser entrenador?

"A día de hoy diría que sí. Me encantaría. Es la posición que más me gustaría el día de mañana. Pero me quedan muchos años de carrera e igual acabo hasta las narices. Probarlo me gustaría. Luego hay que ver si vales o no. Hay que saber transmitir y eso implica valores más allá del fútbol. Seguro que lo probaré".

¿Cuál es tu entrenador referencia?

"He tenido dos que me han llamado mucho la atención y me han marcado. Marcelino y Emery. Con Emery estuve solo un mes y me fascinó. El nivel de detalle al que puede llegar es alucinante. Con Marcelino no llegué a debutar, pero estuve un año entero. Me fascinó".

¿Dónde te has encontrado mejor a lo largo de tu carrera?

"He tenido mis momentos buenos y malos en todos los sitios. Si tuviera que poner un punto donde mi carrera se relanzó fue en Portugal, en Tondela. Adquiero la madurez deportiva y empiezo a crecer. A partir de ahí todo ha ido hacia arriba. Era un equipo con Ayestarán y teníamos un equipo justito. Salvamos el año bastante bien y fue una muy buena experiencia".

¿Cómo es la experiencia en EEUU? ¿MLS con Messi por allí...?

"Es diferente. Es otra mentalidad de entender el deporte. Son reyes en una serie de deportes y se han metido con el fútbol. Y están intentando llevar su cultura al fútbol. Tiene cosas buenas y menos buenas. He disfrutado muchísimo, pero me gusta más la pasión del fútbol europeo. Allí es más show, más espectáculo y hay más respeto y comodidad para el jugador. Pero también echas de menos la pasión cuando te meten caña en lo malo y cuando van bien las cosas".

¿Cómo y cuándo se produce el primer contacto para venir al Sporting?

"Siempre he tenido contacto con Gerardo. Me ha preguntado por jugadores en los años que lleva aquí. Es uno de mis agentes más cercanos. Nunca habíamos hablado de esto y se dio de forma natural. Mi idea era volver a Los Ángeles y fue así hasta final de diciembre. Cambiaron las cosas por parte de ellos y hubo que moverse. Me conoce, sabe de mi potencial. El Sporting desde el primer día que se planteó, entró. De Segunda División tenía todos los equipos. Una vez que entran Sporting, Valladolid, Eibar, descartas otros equipos. No ha sido una decisión de quién da más o menos. Era escoger el proyecto que más me ilusionaba y que tuviera pinta de Primera".

¿El Oviedo te llamó?

"No".

¿Cómo fue esa reunión con Gerardo y Ramírez en tu pueblo?

"Gerardo quería venir a verme para explicarme en persona el proyecto y el míster se apuntó. No recuerdo el día, a principios de enero. Acabaron de entrenar, se fueron a mi pueblo y tomamos el café en una cafetería. Estuvimos una hora y media o dos charlando. Fue una de las cosas que no me había pasado nunca y que valoré bastante. Un entrenador que tendrá mil cosas que hacer y se le ocurre sumarse a pegarse cinco horas de viaje para hablar conmigo".

¿Qué sensación te dejó Ramírez?

"Buena. Me transmitió su idea y cuál era el proyecto. Cómo jugaban, qué cosas creía que le podía ofrecer... Fue una conversación interesante de fútbol y del club. Me sentí muy cómodo, me gustó y me convenció. Me tomé unos días para elegir. Y desde que elegí hasta que se hizo se demoró un poco por tema de papeles, la diferencia horaria con EEUU y yo era el primer perjudicado porque estaba en mi pueblo matándome a prepararme".

Este domingo llegas al estadio, autobús, ovación... ¿Fue cómo te lo imaginabas?

"Me llamó la atención lo del autobús. Estuve en muchos sitios y vi situaciones. Recuerdo el último mes con el Tenerife que era una locura. Pero es que estamos en enero. Eso fue lo que más me sorprendió. Que hubiera tanta gente en enero en un partido trascendente, pero no clave. No me di cuenta de la ovación. Estaba pensando en jugar, aunque noté el calor".

¿Qué es lo que más te ha sorprendido?

"Lo que puedo palpar es que es un club de Primera. No lo digo yo, lo dice todo el mundo del fútbol. Y llegas y ves que es así. Se ha hecho buen trabajo en infraestructuras, mejorar la ciudad deportiva... para mí son cosas fundamentales para crecer".

¿Cómo manejas la presión?

"He estado en muchos sitios, en algunos me ha ido bien, en otros no... Es parte del fútbol. Yo me voy a dejar la vida cada día para llevar al Sporting a lo más alto. Y los goles llegarán. Eso es fruto del trabajo. Ahora quizás tengo la madurez para llevarlo bien. Si me hubiera pasado joven, igual me sobrepasaba. En Villarreal decían que era muy bueno pero no las metía. Luego llega la madurez y empieza a llegar, sale el fruto".

¿A cuánto estás?

"En el aspecto físico nunca he tenido problema. Ahora igual me perjudica, pero en abril o mayo me beneficiará, porque no tendré fatiga acumulada. Yo estoy para jugar. Y si tengo que pedir el cambio, lo pediré".

¿Firmas el Play Off?

"Firmar no firmo nada. Yo quiero subir. Estando ahí hay que luchar por lo máximo. Está muy apretado y estamos ahí. Por lo tanto, hay que lucharlo. Luego el rendimiento y los detalles nos pondrán en una posición u otra. No hay que obsesionarse con eso".

¿Qué supondría a nivel personal subir con el Sporting?

"Es algo único, fantástico. Llevas toda tu vida trabajando para llegar a la élite. Y qué mejor que hacerlo saltando ese escalón directamente y no llegar por un fichaje. Sería más bonito llegar subiendo".

Te quedarías en Gjión además...

"Eso dice mi contrato y es algo que yo pedí".