Marcos López, en COPE Asturias: "Este Oviedo transmite más que antes"

El Real Oviedo vio como su racha de nueve partidos consecutivos sin perder se vio truncada en Anduva. Los azules cayeron derrotados frente al CD Mirandés y se quedan a seis puntos del playoff de ascenso después de 17 jornadas en LaLiga Hypermotion.

La 'opinión oviedista' de Marcos López en Deportes COPE Asturias

Para analizar la actualidad del Oviedo y su trayectoria en lo que va de temporada, Deportes COPE Asturias ha contado con la presencia en este capítulo de lunes de Marcos López, comentarista de Tiempo de Juego y LaLiga. El ovetense ha analizado la planificación de la plantilla, las aspiraciones del equipo esta temporada o el cambio de Cervera a Carrión en una charla en COPE Asturias.

¿Tiene el Oviedo plantilla para optar al ascenso? "El fútbol en Segunda está muy igualado esta temporada. No hay equipos dominantes y las plantillas están muy igualadas. El Oviedo tiene jugadores en determinadas posiciones rindiendo muy bien como Colombatto y Costas. Se trarta de encontrar una forma de jugar y competir bien. Este año hay plantillas muy igualadas que, si generan una inercia positiva, pueden aspirar a playoff o ascenso directo. No hay gallitos".

¿El Espanyol? "El Espanyol, en ocasiones, se parte. Sí tiene jugadores de grandes salarios y nivel élite, pero cuando lo llevas a nivel competitivo no les veo llevando la categoría 'de calle'. Es cierto que en enero y febrero los equipos que van a ascender directos cambian el ritmo y funcionan muy bien esos meses. Si el Espanyol da ese paso será inalcanzable, pero no me parece un equipo tremendamente dominador y que no deje cabos sueltos. Creo que los equipos siempre tienen opciones de hacerle daño al Espanyol".

¿Cuál es el punto fuerte de la planificación de plantilla del Oviedo? "El punto fuerte es la medular, el corazón central. Colombatto está a un nivel brutal: gran zurda, balón parado... me está gustando mucho, está siendo espectacular. Es importante la fortaleza del Oviedo en esa zona porque, a pesar del cambio de entrenador, atrás sigues siendo difícil de batir. Parecía que sin Cervera los centrales serían más vulnerables, pero teniendo la posesión y jugando más arriba el nivel defensivo sigue siendo muy alto. La parte central del campo está bien armada en el Oviedo".

Borja Bastón y Dani Calvo se saludan en Anduva ante la mirada de Romario Ibarra.





¿Y cuál es el punto débil? "El Oviedo no termina de traducir su posesión en goles y buen rendimiento en ataque. Tienes a Cazorla, que marca mucho el estilo de juego, tienes a Paulino, pero eso no se está traduciendo en darle balones en ventaja a Borja Bastón. Ahí hay un área de mejora muy clara. En Anduva veías como el Mirandés tenía claridad en la salida en ataque. El Oviedo tuvo mucha posesión, pero no se dan esas situaciones de claridad en ataque. Si se diesen, el Oviedo dará un salto de nivel y, cuando me vuelvas a preguntar si hay opciones de ascenso, te diré que sí. Por ejemplo, el Oviedo dio muestras de mucho carácter y mucha determinación ante el Eibar, que para mí es el mejor equipo que ha pasado por el Carlos Tartiere esta temporada. Esa es la línea a seguir".

¿Qué te está pareciendo el trabajo de Luis Carrión? "Te voy a contestar como aficionado, no como persona de fútbol: estoy encantado de disfrutar en el Tartiere. No sé si son los años, pero cada vez entiendo más que el equipo tiene que hacer que la afición vaya al estadio y no la afición tiene que ir con el equipo a todos los lados. Creo que hay que intentar hacer un fútbol moderno y ver a un equipo con intensidad y ritmo de balón en los partidos, ver un equipo con deseo y determinación de ganar. Era muy duro ir al Tartiere y ver como el equipo esperaba atrás, buscaba esa acción de contraataque sobre la carrera de Viti, generaba solo una o dos ocasiones por partido... Es más divertido cuando un equipo busca al contrario y no especula. Un ejemplo es el primer partido en casa contra el Racing de Ferrol. Haces el viaje para ver a tu equipo y ves que un recién ascendido te maneja la pelota y no la hueles en el primer tiempo. Como aficionado siempre vas más motivado al estadio a apoyar a tu equipo cuando te transmite cosas y este Oviedo transmite más. El otro Oviedo (Cervera) era más especulativo, aunque cogió al equipo en descenso y lo sacó adelante. Sin embargo, aquel equipo se quedaba sin recursos para emocionar a la gente y el fútbol está para disfrutar de lo que nuestro equipo pone en juego. Eso, muchas veces, no tiene que ver con ganar o perder".

¿Qué dos fichajes necesita el Oviedo en el mercado de invierno? "Si cuando no está Lucas tiene que jugar Oier Luengo de lateral derecho, necesitas un jugador ahí. A Viti no lo termino de ver de lateral porque su mejor condición es 'picar' para arriba. Ahora lo está probando en el carril central, partirendo desde la izquierda y dejando la banda para Abel Bretones. Si empieza a controlar los giros y esa posición veremos otro futbolista. Como lateral lo veo como recurso para el final de los partidos. Y también creo que al equipo le falta un pivote defensivo. Si no está Luismi, no hay otro de esas características. Cazorla, Colombatto o Camarasa son un 'ocho' y ese pivote defensivo está descubierto. Aún así, me imagino que el club irá a por un jugador que marque la diferencia en ataque con regates o goles. El Oviedo tiene que 'abrir puertas' porque en ataque le cuesta mucho que los rivales pierdan el orden y encontrar los espacios".

