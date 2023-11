El uno a uno del Real Oviedo contra el Mirandés

Leo Román (5): En los goles no pudo hacer más y no tuvo mucho más trabajo, porque las ocasiones del Mirandés en la segunda parte no cogieron portería. Sí que rechaza un tiro peligroso.

Lucas (4): Lejos de su mejor nivel. Todavía le cuesta después de la lesión. No estuvo certero en ataque y el Oviedo le echa de menos.

Costas (4): Mal partido. En el gol debía estar más encima de Javi Martón. Con balón arriesgó demasiado y hoy no estuvo certero.

Dani Calvo (6): El mejor de la defensa. Ante el mal partido de Costas asumió riesgos con balón.

Abel Bretones (5): Sin estar especialmente bien en ataque fue de los que consiguió proyectar al equipo hacia adelante en los últimos minutos. Por su zona llegó el peligro.

Luismi (4): No fue capaz de hacerse con el mando del partido. En la segunda parte tuvo alguna pérdida peligrosa para los intereses azules.

Colombatto (6): El Oviedo se agarró a él y él intentó tirar del equipo. Fue el que sostuvo un poco a los azules en la segunda parte.

Paulino (4): No estuvo fino. Lo intento en la primera parte pero le faltó precisión y desequilibrio. Se retiró cojeando al poco de empezar la segunda parte.

Viti (5): Mejor en tareas defensivas que ofensivas. Con balón no estuvo certero y acumuló alguna pérdida. En la presión sí que aportó más.

Seoane (6): Hoy sí apareció en la primera mitad en lugares del campo donde se le demanda para hacer daño. La lástima fue que coincidió con un mal partido del Oviedo. Fue sustituido por Alemao para buscar la doble delantera.

Bastón (6): En el área es letal. La que le cayó la metió. En un partido en el que el resto del encuentro estuvo desasistido.

Sebas Moyano (5): Aportó más electricidad que Paulino. No estuvo excesivamente afortunado pero al menos apareció en los metros finales.

Alemao (4): No cumplió el papel de agitador que venía haciendo en los últimos partidos. No consiguió dar soluciones en ataque cuando el equipo lo demandaba.

Camarasa (5): Consiguió entrar en contacto con el balón e intentó dirigir. El Oviedo cogió la manija con su entrada, coincidiendo con el empujón final.

Romario Ibarra (5): Entró en los minutos finales y por su banda junto con Abel fue por dónde llegó el peligro.