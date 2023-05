Marcos López, en COPE Asturias: "Para estar arriba, el Oviedo tiene que dar más"

Marcos López analizó en Deportes COPE Asturias la 'resaca' del derbi asturiano. En clave oviedista, el comentarista de 'Tiempo de Juego' repasó la actualidad e hizo balance de esta temporada 2022/23.

Conclusiones del derbi.

"Partido muy ajustado con pocas acciones de área. Hubo un tramo donde el Oviedo fue muy superior en el primer tiempo. En la segunda parte el Sporting atacó e hizo más, el Oviedo no existió. Ambos deben seguir progresando y mejorando su juego".

¿Es penalti sobre Djuka?

“No me parece penalti. Pero estamos en el fútbol de la foto fija. Y ahí se ve muy claro. Entiendo que se pite. Creo que molesta más un desequilibrio que un agarrón. Djuka está agarrando también en el inicio de la acción. No veo merma de la acción ofensiva. Es un error de Dani Calvo, porque no impides casi nada, pero le das al VAR y al árbitro esa foto fija. Creo que no es penalti pero entiendo que se pite”.

¿Qué nota le pones a la temporada del Oviedo?

“Un seis, quizás. Hay que ser ambiciosos y buscar más objetivos en relación al ataque y al gol. La puntuación es buena pero nos quedamos con partidos de pocos tiros a puerta y mucho juego al error. Hay una dependencia del resultado brutal. Hay que intentar ir más arriba, apretar más, tener oleadas de buen fútbol… El Oviedo está en un proceso de progresión, hay que ver hasta dónde llega. La temporada es el cómputo de todos los partidos, no solo de este tramo”.

¿Consideras que el Oviedo tenía plantilla para más?

“Creo que hay una idea de Cervera de una obligación colectiva. Y a parte de eso, cuando tienes la pelota y siendo el Oviedo un equipo que busca la posesión en campo contrario hay jugadores de nivel y creo que hay que intentar un poco más. Para estar arriba hay que dar más. Y amenazar con la calidad y el nivel de los jugadores”.

Con la renovación de Cervera conseguida, el Oviedo pone el ojo en el mercado de fichajes.

“Los veteranos dicen que los títulos se ganan en agosto. Hacer un buen mercado, elegir bien los jugadores, que el entrenador esté satisfecho con la plantilla…”.

¿Cómo afecta al mercado del Oviedo tener a Cervera en el banquillo?

“Su pasado reciente habla de éxito. El jugador sabe que si está arriba se puede revalorizar. Tiene muy marcado el perfil de jugadores que quiere. Extremos que lleguen a portería contraria y ayuden en defensa. Tiene los perfiles muy marcados. El que se adapte perfectamente tiene una gran oportunidad. En función de lo que haya creo que es importantísimo fichar jugadores con las características que quiere el entrenador”.

¿Cómo valoras el primer año del Grupo Pachuca en Oviedo?

“Tienen que ir conociendo la Liga, la ciudad… Tienen muchísima experiencia en fútbol, lo demuestran. Hay que dar dos, tres o cuatro años para ver la gestión en la globalidad. A veces llegas y tienes muchas cosas cerradas y cambiar no es fácil. Hay que ver la evolución. Están implicados. Hay que ir al medio plazo para ver la evolución”.