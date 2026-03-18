Lorca premia la revitalización de su casco histórico y anuncia un nuevo acceso al castillo

La Fundación Casco Histórico de Lorca ha entregado sus premios anuales en la quinta edición del evento, celebrado en la antigua Colegial de San Patricio. Los galardonados han sido el Colegio de Procuradores de Lorca, la asociación de artesanos Artelor y la asociación Amigos de la Cultura, por su apuesta decidida en la revitalización social, cultural y económica del recinto histórico.

Los galardones reconocen la labor de instituciones afincadas en el casco histórico. Del Colegio de Procuradores se ha destacado su siglo y medio de historia en el Palacio de Justicia; de Artelor, su defensa de los oficios tradicionales en la Casa del Artesano; y de Amigos de la Cultura, la organización de actividades como los prestigiosos premios 'Elio'.

Un nuevo acceso al Castillo

Durante el acto, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, ha subrayado la importancia de los nuevos proyectos de transformación. "El casco antiguo de Lorca va cambiando a pasos agigantados. Muy pronto, el castillo estará más cerca. Se unirá al itinerario turístico de forma menos exigente, que evitará el uso, casi obligado hasta ahora, del vehículo", ha manifestado.

El casco antiguo está inmerso en una profunda transformación a todos los niveles" Fulgencio Gil Alcalde de Lorca

El proyecto más ambicioso es la apertura de la ‘Puerta del Refugio’, un acceso histórico del siglo XII que conectará la Plaza de España con la fortaleza. Esta actuación permitirá que casi 6.000 metros cuadrados de la alcazaba que no eran visitables se puedan contemplar, además de consolidar la 'Puerta del Pescado' y poner en valor la ermita de San Clemente.

Rehabilitación y dinamización cultural

De forma paralela, se avanza en la rehabilitación de la antigua iglesia de San Juan, que se cederá al Foro Casco Histórico para albergar un Centro de Interpretación y Restauración de Fotografía Histórica. El alcalde ha afirmado que "el casco antiguo está inmerso en una profunda transformación a todos los niveles. En los solares vacíos se levantan viviendas para jóvenes, se recuperan casas en ruina, rehabilitan inmuebles históricos como la Cárcel, y se dinamiza con conciertos, jornadas gastronómicas y festivales el Comercio y la Hostelería".

Tenemos un reto conjunto apasionante, convertir la antigua iglesia de San Juan en punto de atracción" Fulgencio Gil Alcalde de Lorca

Gil mostró su apoyo a la fundación para seguir impulsando la zona. "Tenemos un reto conjunto apasionante, convertir la antigua iglesia de San Juan en punto de atracción no sólo del barrio al que da nombre, sino del casco antiguo", ha señalado, destacando un proyecto en el que ya se ha avanzado para que sea una realidad.