Red Madre se erige en el gran apoyo para la maternidad vulnerable en Cádiz: "Les decimos que es lo mejor que puede pasarte en tu vida, tu hijo"

La asociación Red Madre se ha consolidado en la provincia de Cádiz como un pilar fundamental para las mujeres que afrontan un embarazo imprevisto en situaciones de vulnerabilidad. Su lema y promesa es "No van a estar solas", un mensaje que su presidenta, Consuelo García Angulo, subraya para todas aquellas que se sientan desamparadas.

No van a estar solas, queremos que las madres se sientas apoyadas" Consuelo García Angulo Presidenta de RedMadre en la provincia de Cádiz

Frente a lo que García Angulo percibe como un "desprestigio" social de la maternidad, la organización trabaja para que las mujeres vean la llegada de un hijo como el comienzo de "una vida más plena". El objetivo es transformar la incertidumbre en una buena noticia, recordándoles que es "lo mejor que te puede pasar en la vida, tu hijo".

Un acompañamiento integral para la madre

El apoyo de Red Madre va más allá de la ayuda material para el bebé, como pañales o leche, y se centra en el empoderamiento de la madre. La entidad ofrece "cursos, formación y preparación de currículums" para que puedan labrarse un futuro y salir adelante.

Este enfoque de refuerzo familiar se extiende a todo el núcleo, como demuestra el caso de un padre al que ayudaron a "sacarse un carnet de conducir camiones" para mejorar la situación económica familiar. "Procuramos que sea un refuerzo para la familia, que la maternidad sea un punto de salida", subraya la presidenta.

Más de 170 mujeres atendidas en el último año

Según la memoria anual, Red Madre atendió a 171 mujeres en la provincia, repartidas en sus delegaciones de Jerez (92), San Fernando (72) y el Campo de Gibraltar (7). De ellas, 21 llegaron embarazadas y 8 se encontraban dudando si abortar, el motivo original por el que nació la asociación.

La ayuda se extiende hasta que el niño cumple los dos años, y muchas mujeres acuden cuando ya son madres pero se encuentran en una situación de desamparo. El principal reto, según confiesa García Angulo, es "llegar a todas las que nos piden ayuda", ya que la demanda supera los recursos disponibles.

La maternidad como motor de futuro

El trabajo de la asociación también busca tener un impacto colectivo, contribuyendo a afrontar la crisis demográfica de la provincia. García Angulo defiende que apoyar la vida y la maternidad "hace más fuerte a una provincia", ya que el valor que aporta una madre "es riqueza para todos".

El mensaje final de la presidenta es de esperanza y busca poner en valor el regalo de la vida. "Piensen que el hijo es una puerta abierta a un montón de amor y de cosas maravillosas en la vida", afirma, garantizando que ninguna mujer tiene que recorrer ese camino en soledad.