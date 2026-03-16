Los mejores chefs de Almería cocinan este viernes, por una causa solidaria, en la Plaza Vieja

La Plaza de la Constitución de Almería, más conocida como la Plaza Vieja, se transformará el próximo viernes, 20 de marzo, en el escenario de la cena solidaria 'Sabores que suman 2026'. La iniciativa, impulsada por la asociación 'Almería Gastronómica' en colaboración con el Ayuntamiento, tiene como objetivo recaudar fondos para la Fundación Poco Frecuente.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha presentado el evento destacando que "los mejores chefs de la provincia participarán en esta celebración al aire libre donde la solidaridad y la gastronomía, una vez más, irán de la mano". Vázquez ha explicado que se espera la asistencia de unos 500 comensales para una noche que promete ser "una experiencia única".

Una causa benéfica

El 100% de la recaudación se destinará a la Fundación Poco Frecuente, que apoya a familias con niños que padecen enfermedades poco frecuentes infantiles. María del Mar García Beltrán, presidenta de la fundación, ha hecho un llamamiento a la participación: "El 20 de marzo os esperamos a todos los almerienses para que nos acompañéis en esta cita".

Gastronomía en directo

La cena consistirá en un recorrido por estaciones temáticas —mar, huerta, fuego y dulce— donde 19 chefs de la provincia cocinarán en directo. Tolo Carrillo, de Casa Rafael, ha adelantado que "son, en total, once pintxos que vamos a elaborar con muchísimo cariño y mucho amor".

Entre las creaciones que se podrán degustar se encuentran un crujiente de carrillera, una tartaleta con mousse de tomate y queso de cabra, un 'pintxo' con trufa y cecina y un canelón de marisco. Además de los once 'pintxos' salados, habrá una mesa de postres y pan artesanal del Obrador Las Pitas.

Patricio Úbeda, uno de los chefs organizadores, ha confesado que "llevamos más de un año con este proyecto, muy ilusionados y con muchas ganas", y ha expresado su deseo de que este sea el primero de muchos eventos. Por su parte, la cocinera Noelia Carrión ha animado a los almerienses a sumarse para "pasar una noche muy amena, con mucha comida y con música en directo".

Cómo participar

Las entradas están disponibles en la web www.migranodearena.org a un precio de 80 euros en forma de donativo. Estas aportaciones cuentan con importantes ventajas fiscales, ya que permiten desgravar hasta el 80% en el caso de particulares, lo que reduce el coste real a 16 euros.