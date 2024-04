Luis Rueda, en COPE Asturias: "El Oviedo está haciendo méritos para tener premio"

El Real Oviedo afronta los últimos siete partidos de liga en una buena posición. Los azules se encuentran en puestos de playoff de ascenso a Primera División después de 35 jornadas en LaLiga Hypermotion, pero llegará al Cartagonova el próximo lunes (20:30 horas) tras un decepcionante empate en el Carlos Tartiere frente al CD Mirandés.

La presión y el miedo a perder

En el capítulo de este miércoles en Deportes COPE Asturias, Luis Rueda, ex entrenador de Real Avilés o Caudal, ha analizado la actualidad oviedista con dos puntos en el centro del análisis: la presión que sintieron los jugadores en la segunda parte ante el Mirandés y la lesión de Luismi, titular indiscutible para Luis Carrión.

Luis Rueda cree que el 'miedo' a ganar se va a extender en estas últimas jornadas. "Estas últimas jornadas son las más 'feas'. Un ascenso es un premio fantástico, pero cuando luchas por no descender... ahí saltan chispas. Lo vemos con el Alcorcón, Cartagena, Mirandés o Amorebieta. El Oviedo tiene que aprender para que no le pase más lo que le pasó contra el Mirandés, pero no hay una varita mágica para eso. El futbolista cuando se pone la camiseta del Oviedo la siente".

La baja de Luismi

Sobre la baja de Luismi Sánchez, clave en el centro del campo de Luis Carrión, Rueda lo tiene claro. "El sustituto es Jimmy o un cambio de dibujo con un trivote por dentro. Luismi es muy importante en el Oviedo porque es el que tapa las grietas".

El Oviedo es un equipo muy alegre, con laterales largos y con centrocampistas que se incorporan al ataque. A veces te quedas con dos centrales y Luismi, por eso es muy importante esa posición en el Real Oviedo actual. Contra el Mirandés el equipo lo notó mucho. Para los entrenadores un futbolista de este tipo es importantísimo".