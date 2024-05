Los recuerdos de García Lavilla: "Me acuerdo de aquella temporada en la que quedamos terceros..."

El de este lunes va a ser un partido especial para José María García Lavilla. Su vida futbolística la pasó entre Real Oviedo y Espanyol. Natural de Pola de Siero, jugó en los juveniles del Real Oviedo durante tres temporadas antes de dar el salto al primer equipo, entre las campañas 60/61 y 64/65. Después de retirarse también fue entrenador del conjunto azul. En total, once temporadas. Igual que en el Espanyol, donde fueron todas, y seguidas, de jugador. En el conjunto perico es una leyenda. Forma parte de 'los cinco delfines'. Ya retirado, vive en Oviedo y cuenta en COPE Asturias que para él el partido de este lunes va a ser un sufrimiento.

De hecho, no sabe ni cómo lo va a vivir, porque se enfrentan los dos equipos de su carrera deportiva: "Estoy dándole muchas vueltas. Quiero más no saber lo que va a pasar, porque pase lo que pase voy a tener una decepción. Quiero que ganen los dos equipos, pero no es posible. Que gane el que mejor lo haga".

El Oviedo de los 60

García Lavilla fue un jugador importante de la plantilla de la temporada 62/63, en la que el conjunto carbayón quedó tercero, por detrás del Real Madrid de Gento y Di Stefano y del Atlético. Era el Oviedo de Sánchez Lage, en su último año antes de irse al Valencia. García Lavilla todavía recuerda aquellos años: "Acordarme de aquella temporada que quedamos terceros... Es tremendo. Había muy buen ambiente, teníamos buenos jugadores. Yo era muy jovencito. Iba todos los fines de semana a ver al Oviedo y veía a Toni, a Diestro, a Falín... Y de la noche a la mañana estaba entrenando con ellos y compartiendo vestuario".

La historia de su fichaje

Y es que la historia de su fichaje por el Real Oviedo tiene miga. Llegó al club en edad juvenil. Y por casualidad: "En Pola no había equipo juvenil y yo jugaba en la calle. Vino el Oviedo a jugar un amistoso entre semana a Siero. El Oviedo lo hacía mucho, iba a Pravia, a Mieres, a El Entrego... Yo fui a ver el partido. Y me vinieron a decir que faltaba un jugador en el Siero y que no había once. Y que tenía que jugar. Y yo pensando que cómo iba a jugar yo contra el Oviedo. Y a la semana siguiente el Oviedo me vino a fichar para el juvenil. Y ahí empecé. Fui un afortunado, un hombre de suerte. Si no pasa ese partido, sigo jugando por la calle".

El cambio por el Espanyol

Y después de cinco temporadas en el Oviedo, destacando y acumulando elogios, llegó el salto al Espanyol, desde donde consiguió incluso ser internacional por España: "Fue un salto importante. Ir a jugar a Barcelona era algo importante. Fui sin experiencia. Yo era un crío de la Pola, que vivía en la Pola y apenas había salido de allí. Y llegar a Barcelona y buscar amigos, tener que vivir solo... Cambió completamente mi vida. Me fue muy bien porque me encontré con muy buena gente, con un buen club. Pasé once años excelentes y maravillosos. Fui soltero y vine casado".